Alba, corso Langhe chiude due settimane per asfaltatura

Ad Alba prosegue l’asfaltatura delle strade comunali, secondo il “Piano viabilità 2021-Asfaltature” per un investimento complessivo di 300mila euro.

Nei prossimi giorni sarà asfaltato corso Langhe, chiuso al traffico dalle ore 8.30 di lunedì 9 maggio, con divieto di sosta e rimozione forzata delle autovetture nel controviale lato civici pari, sul tratto dall’incrocio con via Duccio Galimberti fino all’incrocio con via Rio Misureto. Il corso sarà chiuso per circa due settimane.

Durante la chiusura di corso Langhe, gli autobus subiranno le seguenti variazioni sul percorso:

Linea 1 Racca | Alba – Strada Cauda

Direzione Racca – Strada Cauda

Tragitto consueto fino alla fermata di corso Fratelli Bandiera di fronte alla stazione FS. Poi, percorre il cavalcavia Einaudi, corso Europa, via Franco Centro, corso Piave ed arriva al capolinea provvisorio di corso Piave 93, angolo strada Cauda, di fronte cicli Torto.

Direzione Strada Cauda-Racca

Parte dal capolinea provvisorio di corso Piave 93, angolo strada Cauda, percorre corso Piave, via Dario Scaglione e si immette in corso Europa, per raggiungere corso Fratelli Bandiera per riprendere il tragitto ordinario.

Le fermate degli autobus a servizio della Scuola Enologica saranno su corso Enotria.

Linea 2 Gallo | Piazza Garibaldi

Direzione Bivio Castiglione Falletto

Non transita da piazza Michele Ferrero, corso Italia e piazza Cristo Re. Dopo la fermata di corso Fratelli Bandiera (stazione FS), percorre il cavalcavia Einaudi e prosegue, secondo il tragitto ordinario, su corso Europa in direzione Castiglione Falletto.

Direzione Alba Piazza Garibaldi

La Linea segue il percorso ordinario sino a corso Piave, per poi percorrere il cavalcavia di corso Luigi Einaudi e raggiungere corso Fratelli Bandiera (stazione FS). Non transita in piazza Cristo Re, corso Italia e piazza Michele Ferrero.

Linea 3 | Via Vivaro – Ricca

Direzione Ricca – Via Vivaro

La linea segue il percorso ordinario fino al bivio tra corso Langhe e corso Enotria, ma non transita su corso Langhe. Passa da corso Enotria, strada Cauda, corso Piave, cavalcavia di corso Einaudi, per riprendere il tragitto ordinario alla fermata di corso Fratelli Bandiera (stazione FS).

Direzione Via Vivaro – Ricca

Effettua regolarmente le fermate in piazza Garibaldi, corso Fratelli Bandiera (stazione FS), piazza Cristo Re, via Rorine, corso Piave, via Ognissanti (cimitero) e via Vivaro. Al ritorno, da via Vivaro passa da strada Cauda e corso Enotria, per raggiungere corso Langhe e da lì il capolinea di Ricca, secondo il tragitto ordinario.

La linea non transita da corso Piave (direzione centro), corso Fratelli Bandiera e piazza Garibaldi.

Linea 4 | Moretta – Vaccheria

Direzione Moretta – Vaccheria

È sospeso il tratto dal capolinea della Moretta fino a piazza Michele Ferrero. La linea fa capolinea provvisorio in piazza Michele Ferrero, per riprendere il tragitto ordinario in direzione corso Fratelli Bandiera, piazza Garibaldi, Mussotto e Vaccheria.

Direzione Vaccheria – Moretta

Effettua il percorso ordinario da Vaccheria fino a piazza Michele Ferrero (capolinea provvisorio). Non prosegue su corso Italia e corso Langhe.

Linea Verde 6 | circolare gratuita

Non transita in piazza Cristo Re, viale Vico e corso Italia.

Corsa scolastica 2 | Ricca - Scuole medie “Pertini” e “Vida”

La corsa scolastica 2, in partenza da Ricca alle ore 7.05, servirà regolarmente gli alunni della scuola "Pertini" senza modifiche al percorso. In direzione della scuola "Vida", invece, non percorrerà corso Langhe. Passerà in corso Enotria, strada Cauda, corso Piave, cavalcavia di corso Einaudi, piazza Ferrero, corso Coppino, corso Bixio (fermata scuola "Vida"), piazza Garibaldi.

Corsa scolastica 7 | Scuole “Vida” e “Pertini” - Ricca

La corsa scolastica 7, in partenza da piazza Garibaldi alle ore 13.34 non transiterà in corso Italia e corso Langhe ma, dopo le fermate di corso Bixio (scuola "Vida") e corso Coppino, da piazza Michele Ferrero proseguirà verso corso Europa, via Dario Scaglione, strada Cauda, corso Enotria, via Cencio (scuola "Pertini") per riprendere il tragitto ordinario verso Ricca.

Linea 120 | Alba – Bossolasco

Direzione Bossolasco – Alba

Effettuerà il percorso ordinario fino a corso Langhe, bivio con corso Enotria. Poi, percorrerà strada Cauda, via Franco Centro, corso Europa, cavalcavia Einaudi, corso Fratelli Bandiera (stazione FS) e Autostazione.

Direzione Alba – Bossolasco

La linea farà le fermate: Autostazione, corso Fratelli Bandiera (stazione FS), cavalcavia Einaudi, corso Europa, via Franco Centro, strada Cauda, corso Enotria, corso Langhe. Da qui, la linea riprenderà il normale tragitto.

Linea operai San Benedetto – Alba stabilimento Ferrero S.p.A.

Direzione San Benedetto – Alba stabilimento Ferrero S.p.A.

La linea farà le seguenti fermate: Ricca, corso Cortemilia, corso Enotria, strada Cauda, corso Europa, via Dario Scaglione, stabilimento Ferrero.

Direzione Alba stabilimento Ferrero S.p.A.- San Benedetto

La linea farà le seguenti fermate: stabilimento Ferrero, via Dario Scaglione, strada Cauda, corso Enotria, corso Cortemilia. Da qui, riprenderà il normale tragitto.