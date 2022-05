ATL del Cuneese protagonista all’Outdoor Festival 06 di Cannes e al Media Centre allestito a Torino per l'Eurovision Song Contest

Dal 29 aprile al 1° maggio l’ATL del Cuneese ha partecipato insieme a DMO VisitPiemonte, Regione Piemonte e Associazione per il Turismo Outdoor WOW all’Outdoor Festival 06 di Cannes, evento organizzato dal Département des Alpes Maritimes nell’ambito del Pitem MITO (finanziato dal programma Interreg Alcotra).

Il Festival, allestito nella bellissima area di Palm Beach, ha visto alternarsi nelle 3 giornate oltre 50 espositori istituzionali e privati, 650 esperienze outdoor gratuite, 8 conferenze, numerose competizioni sportive e molte altre attività.

Per l’ATL del Cuneese la manifestazione è stata l’occasione per presentare ai tanti visitatori della Costa Azzurra la vasta offerta turistica outdoor della pianura e delle valli cuneesi in vista dell’imminente stagione estiva.

“Dopo il lunghissimo stop causato dalla pandemia, questo primo quadrimestre 2022 ha finalmente visto ripartire il comparto fieristico nazionale e internazionale - afferma il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi - e l’ATL è tornata a essere protagonista in numerosi eventi in Italia e in Francia: Motorbike Expo a Verona, Destinations Nature a Parigi, Salon du Randonneur a Lione, Bit a Milano e Festival Outdoor 06 a Cannes”.

“Un altro importantissimo evento ci aspetta nei prossimi giorni. - racconta il Direttore Daniela Salvestrin - Sabato 7 e giovedì 12 maggio saremo presenti al Media Centre allestito in Palazzo Madama di Torino per Eurovision Song Contest, nell’ambito delle iniziative organizzate da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e VisitPiemonte DMO. Nella stessa location, in partenariato con il consorzio Conitours, presenteremo i prodotti tipici del nostro territorio in occasione della Merenda Sinoira del 13 maggio con l'evento "Cuneese: cheese, wine & Co." e il giorno successivo accoglieremo i tantissimi ospiti dell’Eurovillage al Valentino per presentare anche gli eventi dal vivo dell’estate cuneese inseriti nel ricco calendario del Cuneo Music & Art Festival. Giovedì 5 e 12 maggio abbiamo programmato visite guidate nel Cuneese per alcune delegazioni europee e per giornalisti accreditati all’Eurovision”.

Il programma fieristico dell’ATL ripartirà nei mesi autunnali con la partecipazione prevista a numerosi eventi internazionali in Italia, Francia e finalmente anche nei paesi di lingua tedesca, mentre l’estate sarà ricca di ospiti per il Cuneese, con giornalisti, influencer e tour operator.