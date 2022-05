Barge piange Luciano Silvestri, morto nell'incidente di Savigliano: "Mancherai tanto, a noi e ai tuoi cari"

"Con sgomento abbiamo appreso che il nostro collega Luciano Silvestri ci ha lasciati improvvisamente stamane, vittima di un incidente che non gli ha lasciato scampo".



Dopo la sindaca Piera Comba - che ha espresso il suo cordoglio nel pomeriggio di oggi (venerdì 6 maggio) - anche la Croce Rossa di Barge si unisce al cordoglio dell'intera comunità per la scomparsa di Luciano Silvestri, il 70enne deceduto a seguito di un incidente stradale a Savigliano.



"Volontario dal 2013, 'Silver' era un autista ed un collega affidabile, che puntuale prestava servizio più volte a settimana - si legge ancora nella lettera pubblicata dalla CRI locale - . La passione per la Vespa e per la buona cucina erano le prime confidenze che faceva a chiunque, per poi passare ai racconti dei tanti viaggi effettuati quando, in qualità di autotrasportatore, girava l'Europa. Le battute sempre pronte, il sorriso sempre sul volto, e l'occhio intenerito quando parlava dell'adorata nipotina: mancherai tanto a noi ed a tutti i tuoi cari, ai quali vanno le nostre più sincere condoglianze. Grazie di tutto, Silver".

"In pochi mesi è l'ennesimo volontario attivo che ci lascia, questo ci addolora molto: ogni volta è come perdere un membro della famiglia perché Luciano veniva in sede almeno per due volte a settimana e in queste occasioni abbiamo condiviso pasti e letti" aggiunge Paolo Peirone, referente della CRI di Barge.



Lo scontro è avvenuto sulla SS662 "di Savigliano". Feriti, ma in maniera meno grave, anche una donna (codice giallo) e un secondo uomo.



Il bargese è la seconda vittima sulle strade della Granda in meno di 24 ore. Un altro sinistro mortale, sempre oggi, a Saluzzo ha visto il decesso dell'ex sindaco di Oncino Pier Paolo Abburrà.