Cuneo Città in Note 2022 in collaborazione con Società Corale Città di Cuneo

Nell’ambito della rassegna “Città in Note 2022: la musica dei luoghi” che vedrà dal 13 al 15 maggio 2022 concerti, dibattiti, performance ed incontri in tutta la città, la Società Corale Città di Cuneo propone per domenica 15 maggio alle ore 11 in sala San Giovanni, via Roma 4, il secondo concerto dei “Dopocena in Corale”.

FeelArmonia ensemble e Siro Giri, chitarra

L’accostamento proposto dalla chitarra, fra antico e moderno, parte dagli albori della musica strumentale con un capolavoro bachiano per giungere ad omaggiare uno dei compositori per chitarra più accreditati della contemporaneità, da poco scomparso, con una Suite composta nel 1975, il cui titolo prende il nome da una famoso responsorio di Tomàs Luis da Victoria, che con un interessante linguaggio fra il tonale ed il modale crea suggestive atmosfere che spaziano dalla spiritualità gregoriana a momenti di brillante virtuosismo strumentale.

Il secondo momento del concerto, affidato alle sole voci, ci avvicina gradualmente alle atmosfere ed alle suggestioni andaluse del Romancero Gitano: si tratta di tre brani di origine tradizionale in lingua spagnola, trascritti da celebri compositori ed arrangiatori contemporanei.

Il momento culminante del concerto fonde insieme voci e chitarra, musica e poesia, nell’esecuzione del Romancero Gitano di Mario Castelnuovo Tedesco.

L'opera, scritta nel 1951, trae i propri testi dal "Poema del Cante Jondo" di Federico Garcia Lorca, per descrivere con vivide pennellate il paesaggio andaluso, la sua musica e le sue tradizioni; il dialogo tra il dialogo tra il coro e la chitarra, strumento che il compositore amava sopra ogni altro, alterna momenti di esaltante vitalismo ad altri più riflessivi e malinconici, trasportando l'ascoltatore nello splendore soleggiato e struggente di Granada.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti.