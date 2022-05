Dronero: 4.092.000 di euro per la scuola di Oltremaira

Il comune di Dronero è risultato vincitore, insieme al comune di Cuneo e alla Provincia di Cuneo del bando per la costruzione di nuove scuole.

“Siamo veramente felici” - queste le prime parole del sindaco di Dronero Mauro Astesano circa il finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione di 4.092.000 euro per la scuola di Oltremaira.- "In campagna elettorale avevamo detto che volevamo scuole più belle; scuole che potessero essere innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, scuole altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, mai come in questi tempi questione fondamentale. Credo, però, sia importante sottolineare anche un altro aspetto: il progetto di Oltremaira”.

“E' un progetto che guarda alla scuola come scuola di prossimità, che poggia su una visione condivisa di scuola come scuola diffusa." - prosegue il sindaco Astesano - "Un progetto che va oltre il semplice discorso legato all’efficienza. Vogliamo pensare alla scuola come a una scuola aperta che possa, ancor più, diventare punto di riferimento per i suoi studenti, per le famiglie e per tutti i cittadini di Oltremaira; un presidio di territorio; il nuovo edificio vorremmo pensarlo come luogo di socialità, che possa offrire occasioni di conoscenza, di scambio, di costruzione di nuove relazioni, uno spazio in grado di permettere la messa in rete di risorse ed energie per continuare a crescere. Un edificio aperto che possa, perché no, dare ai ragazzi e alle loro famiglie l’opportunità di essere vissuto al di là delle mura e degli orari, quale punto di riferimento di tutto il quartiere. Ci piace pensare alla nuova scuola di Oltremaira come ad un posto bello dove è bello stare. L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo ha mutato i tempi della scuola e ha aperto riflessioni importanti anche sui luoghi della scuola. Oggi inizia un percorso in tal senso: un percorso che vogliamo che sia di comunità: una comunità fatta dal personale della scuola (dirigente, docenti, collaboratori), ma anche dalle famiglie e perché no anche ai bambini".

"Il progetto della scuola di Oltremaira è un modo bello di pensare al presente e al futuro di Dronero e questo - ripeto - ci rende felici e orgogliosi del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti giorno per giorno. Vorrei infine fare due ringraziamenti” - conclude il sindaco - “in primis ai dipendenti del comune di Dronero che con il loro impegno hanno permesso che la nostra città fosse scelta, prima in provincia di Cuneo. Non era scontato e neppure facile visti anche i ristrettissimi tempi richiesti dal bando; poi, come consigliere provinciale, un pensiero anche ai dipendenti della provincia che con il loro lavoro hanno permesso che la Provincia ottenesse l’importante finanziamento di 10.080.000 euro che saranno destinati all'istituto Baruffi di Mondovì“.