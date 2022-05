Il Barolo Cerequio di Boroli tra i vini regalati a Mark Zuckerberg da Mario Draghi

E il Barolo è arrivato anche a casa di Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook, da giorni in Italia, dopo essere stato immortalato al ristorante “Il cambio” di Torino, insieme a John Elkann, ha ricevuto un prezioso regalo da parte del premier Mario Draghi, al termine della sua visita a Palazzo Chigi.

Tra le quattro bottiglie (una di olio) presenti nella cassetta di legno, c’era anche un Barolo Cerequio del produttore Boroli. I vini sono stati scelti da Franco Maria Ricci, direttore di Bibenda, che ha inserito anche un Brunello di Montalcino riserva di Biondi Santi, un Aglianico del Vulture Il Lascito delle Cantine del Notaio e una bottiglia di olio pugliese Galantino.

Una sorpresa gradita dal produttore Achille Boroli che si è detto felice per questa possibilità che potrebbe avvicinare il patron dei social anche al nobile Barolo ed alla cultura che tramanda.

Sicuramente per Zuckerberg sarà un mondo interessante da scoprire, soprattutto negli abbinamenti a tavola che andranno oltre il succo di mirtillo che ha bevuto abbinandolo ai tajarin gustati nel famoso ristorante di Torino…