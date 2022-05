L’Ic dell'Alta Langa, dalla Svezia le migliori pratiche per l’insegnamento all’aperto

L’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano è una scuola sempre più europea. È appena rientrato dalla Svezia il referente Erasmus della scuola, il maestro Massimiliano Marello, che con altri 17 docenti piemontesi ha partecipato, all’interno del Consorzio guidato dall’U.S.R. Piemonte, a un viaggio a Malmö alla ricerca delle migliori pratiche di Outdoor Education.



Con la regia di esperti del “Grundskoleförvaltning” (l’ufficio comunale che offre supporto didattico, formativo, organizzativo alle scuole cittadine), il docente ha avuto modo di affiancare alcuni colleghi svedesi e le loro classi in diverse attività svolte all’aria aperta, secondo un approccio metodologico che negli ultimi anni sta guadagnando sempre maggiore diffusione, e nel quale l’IC dell’Alta Langa è particolarmente impegnato da ormai più di un lustro.



“Un’esperienza professionalmente e personalmente entusiasmante, che apre nuove prospettive di crescita e contribuirà concretamente al miglioramento della nostra offerta formativa. Un ulteriore, importante tassello nella realizzazione del Piano di Sviluppo Europeo della nostra scuola” – così ha detto Massimiliano Marello al suo rientro. “Il bosco, il centro storico della città, i parchi naturali, i parchi giochi, la costa dell’Øresund (lo stretto che separa la Svezia dalla Danimarca, attraversato dall’omonimo ponte): abbiamo sperimentato come ogni ambiente possa offrire preziose risorse culturali e come queste esperienze possano essere ben più che attività sporadiche. L’outdoor learning è infatti inserito con sistematicità all’interno della programmazione curricolare svedese, e garantisce un fenomenale coinvolgimento emotivo degli alunni, elemento che è spesso la chiave per innescare processi di apprendimento efficaci ed inclusivi”.



Le attività Erasmus dell’Istituto di Bossolasco sono destinate ad aumentare. Il dirigente scolastico Bruno Bruna ha infatti appena ricevuto la comunicazione dell’avvenuto accreditamento Erasmus, per cui oltre cinquanta tra docenti e personale A.T.A. potranno visitare le migliori scuole europee dal 1° luglio di quest’anno al 31 agosto 2027. Il progetto, che è rientrato tra i pochi progetti finanziati, prevede lo sviluppo di tre azioni: 1) potenziare il learning by doing; 2) sviluppare le competenze in lingua inglese e in lingua francese; 3) potenziare l’attività motoria nell’ottica del miglioramento delle relazioni personali e dell’inclusione.



L’Istituto ha inoltre aderito a un altro consorzio europeo con scuole olandesi, tedesche e portoghesi per promuovere, all’interno del curricolo scolastico, un nuovo concetto di “intelligenza naturalistica”, un insieme multidimensionale di qualità per connettersi alla natura in modo cognitivo, emotivo e spirituale e supportare sia il proprio benessere personale che il benessere della natura e del pianeta.



All’inizio dell’anno scolastico, inoltre, l’Istituto di Bossolasco aveva ospitato tre docenti dell’Istituto Comprensivo di Rovinj, in Croazia, che hanno seguito per una settimana le lezioni outdoor nei vari plessi.