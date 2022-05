Maltempo, rientra l’emergenza. Ad Alba lievi criticità nelle zone al confine con Guarene

Oltre 50 millimetri nelle ultime 72 ore, a fronte della ventina dell’intero periodo marzo-aprile. E’ la misura delle precipitazioni cadute negli ultimi giorni sul territorio albese.



Dopo gli acquazzoni registrati nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 maggio, questa mattina l’assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Reggio è stato impegnato in una serie di sopralluoghi sul territorio cittadino. "Le maggiori criticità – spiega – sono quelle che l’acquazzone di ieri ha provocato nella zona al confine con Guarene e in particolare nella zona tra Mussotto e Racca, dove l’abbondante acqua mista a fango scesa da strada Missione ha mandato in crisi il sistema dei fossi a valle, coi piccoli allagamenti che abbiamo potuto vedere nei diversi video immediatamente circolati in rete".



"Analoghi fenomeni, con piccoli smottamenti spesso in corrispondenza di terreni lavorati, si sono verificati in strada Osteria – prosegue Reggio –, mentre le squadre degli operai comunali sono in queste ore al lavoro per rattoppare le numerose buche stradali apertesi in diverse zone in conseguenza della pioggia".



Nelle ventiquattr’ore dell’allerta gialla appena rientrata il Municipio aveva allertato come sempre la macchina della protezione civile comunale, coinvolgendo le diverse associazioni di volontari convenzionate col Comune.



Alle 12 di oggi, venerdì, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) ha poi aggiornato le sue previsioni, rivedendo al verde lo scenario di allerta diffuso ieri. Oggi sono attese "precipitazioni ancora diffuse sui settori sudoccidentali, deboli o localmente moderate in attenuazione in serata; altrove fenomeni sparsi e rinforzi di vento sui rilievi meridionali". Per domani, sabato 7 maggio, e domenica, è invece attesa "modesta instabilità con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco sul settore meridionale".