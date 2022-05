Per consentire la rimozione dell’autocarro coinvolto questa mattina in un incidente stradale sulla Strada Provinciale 7, domani mattina, sabato 7 maggio, dalle ore 8.30 in avanti, sarà chiusa la suddetta strada tra Pollenzo e Cherasco.

Le operazioni di rimozione saranno gestite dalla Polizia Locale di Bra, che provvederà a regolamentare la viabilità con apposite pattuglie.

Per informazioni contattare la Polizia Locale al numero 0172/413.744.