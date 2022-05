Avrebbero fatturato più ore lavorative, ottenendo un profitto di 107mila euro: ex vertici di una cooperativa a processo

E’ iniziata davanti al tribunale di Cuneo l’istruttoria dibattimentale per far luce su alcune presunte irregolarità nella gestione di una cooperativa sociale del cuneese che si occupa di fornire servizi ad anziani e disabili.

Imputati nel procedimento, chiamati a rispondere a vario titolo di reato, l’amministratore unico della società P.G. e le consigliere R.R. e C.S. A tutti e tre gli accusati, la Procura contesta di aver stipulato, nel febbraio 2017, con l’Asl CN 1 e con il Consorzio socio assistenziale del Cuneese, un contratto per il biennio 2017/2018 (poi rinnovato per i due anni successivi) per la gestione della cooperativa sociale, attestando falsamente di aver impiegato il personale necessario per più ore lavorative di quante effettivamente svolte, fatturando dunque un ingiusto profitto di circa 107mila e 290,67 euro di cui 72mila e 534,76 euro all’Asl Cn 1 e 34mila 755,91 del Consorzio Socio assistenziale del Cuneese.

A P.G., che nel 2016-2018 rivestiva il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, e a R.R., si contesta invece l’infedeltà patrimoniale in concorso: i due, convocando un’assemblea ma escludendo un socio, avrebbero deliberato la stipula di un contratto d’affitto con una s.r.l. riconducibile proprio a P.G.

A denunciare le presunte violazioni era stato il socio escluso (parte civile nel procedimento): la Procura sostiene che i due imputati P.G. e R.R. avrebbero precluso la partecipazione alla parte civile proprio per stipulare il contratto di affitto. In fase di udienze preliminare, si erano costituiti parte civili anche l'Asl Cn1 e il Consorzio Socio assistenziale del Cuneese.

Il 7 dicembre verranno ascoltati i primi testimoni del pubblico ministero.