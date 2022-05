E’ l’ex sindaco di Oncino Piero Paolo Abburrà la vittima dello scontro di Saluzzo

E’ l’ex sindaco di Oncino Piero Paolo Abburrà la vittima dell’incidente verificatosi poco dopo le 12 di oggi lungo la Provinciale 589 a Saluzzo.



Cinquantasette anni, l’uomo risiedeva a Pinerolo, dove da molti anni prestava servizio come agente al locale Comando della Polizia Locale. L'uomo lascia la moglie Ivana Bosio e tre figli già grandi, oltre che dei nipoti.

Grande cordoglio in paese, dove Abburrà era figura molto conosciuta, come tutta la sua famiglia. L'attuale sindaco Alfredo Fantone ha intenzione di dichiarare il lutto cittadino il giorno delle esequie, ancora da stabilire. "Siamo tutti molto frastornati dalla notizia, che ci ha davvero scossi. Oggi si sono rincorse molte voci, nessuno ci voleva credere. Purtroppo abbiamo perso una figura importante per la comunità, a pochi mesi di distanza dalla morte della madre, altra figura di riferimento per l'intera valle", ha commentato.

Emma Lombardo, la madre di Abburrà, era infatti mancata lo scorso mese di marzo, all'età di 85 anni. Per molto tempo aveva gestito la locanda del paese, la storica Trattoria della Concordia. Si spostò poi in località Bigorie, dove aprì un'altra locanda. Fu una vera icona dell'ospitalità in quelle terre.



Alla guida della sua auto si è scontrato con un camion mentre percorreva il tratto della Saluzzo-Pinerolo, all’altezza del distributore Esso.



Inutili i tentativi di salvargli la vita messi in atto dai soccorritori arrivati sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento saluzzese, intervenuti per liberarlo dalle lamiere del veicolo.



Abburrà venne eletto sindaco del piccolo centro della Valle Po nel maggio 2011, quando raccolse il suffragio di 72 dei 94 elettori chiamati al voto.