Elezioni Mondovì, ecco i componenti delle liste a sostegno del candidato sindaco Enrico Ferreri

Era stato il primo ad annunciare la sua corsa al municipio ed è il primo a svelare i nomi delle liste che sostengono la sua candidatura.

Enrico Ferreri, dirigente medico dell'AslCn1 e direttore del distretto Mondovì-Ceva oggi in pensione, è il candidato sindaco del centro sinistra nella città del Belvedere.

"La campagna elettorale entra nel vivo e, dopo la fase di ascolto e confronto, è arrivato il tempo di raccontare idee e piani di rilancio per il futuro della nostra città." - spiega Ferreri annunciando che a breve sarà reso noto il calendario degli incontri con la cittadinanza - "Si tratta di un progetto articolato, frutto dell’impegno di molti. Immaginiamo una città che non lascia indietro nessuno: accoglie, include, sostiene. E guarda alle nuove generazioni, mettendo i giovani al centro delle sue politiche per restituire loro fiducia nel domani e prospettive. Perché Mondovì deve tornare ad essere un luogo dove mettere radici ed immaginare un futuro duraturo".

Ecco i componenti delle tre liste che sostengono la sua candidatura.