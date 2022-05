Pluripregiudicato di Vinadio violò il lockdown e non esibì il permesso di soggiorno ai carabinieri: assolto

È stato assolto dal tribunale di Cuneo per tenuità del fatto D.N., un ragazzo di origini albanesi, sotto accusa per aver violato una disposizione prevista dal testo unico sull’immigrazione che considera reato, dunque perseguibile penalmente, lo straniero che “a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato”.

D.N., pluripregiudicato e noto alle forze dell’ordine, nel marzo 2020 era stato ‘beccato’ due volte dai carabinieri al Forte di Vinadio. In quel periodo vigeva il lockdown e tutta l’Italia era in “zona rossa”. In entrambe le occasioni, il ragazzo, quando venne fermato, non esibì i documenti alle autorità.

“D.N. sopporta poco le regole - ha riferito in aula un maresciallo-. In più occasioni ci ha detto che, non ritenendosi italiano, ‘non gliene poteva fregare di meno’ dell’Italia e delle leggi italiane e dunque si sentiva libero di violarle”.