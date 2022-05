Instabilità e piogge fino ad inizio settimana. Poi vivremo un primo assaggio d'estate

Una bassa pressione sul Tirreno porta maltempo un po’ ovunque sull’Italia. Oggi quindi avremo ancora piogge diffuse, da domani gradualmente migliora anche se avremo instabilità almeno fino a martedì. Poi si prospetta un primo assaggio di estate.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 6 maggio

Cielo coperto con piogge diffuse soprattutto su Piemonte meridionale e zone interne della Liguria. Graduale esaurimento dei fenomeni nel corso della giornata a partire da nord. Temperature con poca escursione diurna e massime che non andranno oltre i 15/16 °C. Venti deboli nordorientali su pianure con qualche rinforzo su Alessandrino. Forti di tramontana su coste della Liguria centro-occidentale.

Domani sabato 7 e domenica 8 maggio

Situazione in graduale miglioramento, domani però ancora con cielo molto nuvoloso o coperto e possibili piogge e rovesci sulle zone alpine e in generale su rilievi montuosi. Domenica ancora cielo nuvoloso o molto nuvoloso e piogge deboli e diffuse, in qualche caso rovesci o deboli temporali, specialmente sul cuneese. Temperature in graduale risalita con massime fino 18/20 °C, minime tra 10 e 15 °C. Venti generalmente deboli su Piemonte, rinforzi settentrionali su Liguria.

Tendenza da lunedì 9 maggio

Ancora un po’ di instabilità sui rilievi al pomeriggio tra lunedì e martedì, ma poi aumento della pressione e giornate più estive che primaverili ci attendono per la seconda parte della settimana, con temperature oltre la media del periodo.

Cuneo

