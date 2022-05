IL FARO BLU: organizza la festa di tuo figlio in Piemonte

Per un bambino, il giorno della sua festa è un momento speciale: vuole che tutti i suoi amici siano presenti, vuole stupirli, vuole essere protagonista di un’occasione che verrà ricordata…e sotto sotto devi ammettere che anche per te è importante fare bella figura con tutti i presenti!

La festa di compleanno di tuo figlio o di tua figlia, il ricevimento per la nascita o del Battesimo, della Prima Comunione e della Cresima sono momenti importanti e indimenticabili e meritano attenzione, impegno e dedizione per essere organizzati al meglio. Perché per un bimbo o una bambina, la festa è un momento carico di attesa, di emozione e di divertimento, è una giornata che resterà nei ricordi per il resto della sua vita.

Ma si sa, il tempo è tiranno e non è facile gestire una vita in equilibrio tra i mille impegni quotidiani e qualsiasi genitore sa bene che le cose da organizzare per una festa ben riuscita sono tante: bisogna scegliere la location, decidere il tema e l’allestimento, preparare una lista invitati senza scordare nessuno, scegliere un partner per animazione, la torta e il buffet…e forse manca ancora qualcosa.

Ecco perché bisogna muoversi con un certo anticipo per non trovarsi in affanno e rispettare il budget prefissato senza doversi accontentare o, peggio ancora, dimenticare qualcosa di importante.

Se devi organizzare una festa in Piemonte, ti viene in aiuto un nuovo portale online completamente gratuito e dedicato alle feste per bambini: Il Faro Blu .

Il Faro Blu è la novità che aspettavi

ilfaroblu.it è l’alleato perfetto per organizzare la tua festa in Piemonte senza stress e senza scordare nulla.

Semplice, gratuito e disponibile sull’intero territorio nazionale, ilfaroblu.it è il primo portale in Italia che aiuta i genitori di bambine e bambini di tutte le età a trovare tutto quello che serve organizzare una festa insuperabile.

Sul ilfaroblu.it trovi tanti strumenti grazie ai quali arriverai al giorno della festa rilassata, felice e con un risultato imbattibile!

Cosa puoi fare su ilfaroblu.it

Innanzitutto hai a disposizione la funzione lista delle cose da fare, molto utile per tenere sotto controllo tutto quello che devi fare scegliere e confermare. Sul portale trovi una lista già preimpostata di attività suggerite che puoi personalizzare a tua scelta inserendo le tue reali esigenze.

Non dovrai più prendere appunti in agenda o appendere bigliettini per casa, ma avrai tutto in un unico posto e per di più consultabile ovunque tu sia su pc, tablet o smartphone in qualsiasi momento.

Inoltre puoi creare la tua lista degli invitati inserendo i nominativi di tutti gli ospiti che disideri invitare; una volta creata la lista puoi invitarli con un click via email oppure whatsapp.

Questo strumento ti permette di inviare un primo “save the date” a tutti i partecipanti in modo che ciascuno possa prendere nota del tuo evento ma soprattutto ha un grandissimo vantaggio per te, che non dovrai più tirare ad indovinare il numero dei partecipanti quando chiederai un preventivo per la torta, l’animazione oppure prenoterai il ristorante per la festa della Cresima di tuo figlio.

Gli invitati infatti, non appena riceveranno il tuo invito, potranno subito confermare o meno la loro partecipazione e tu avrai un’indicazione chiara del numero dei partecipanti in tempi brevissimi.

Una volta completata la lista degli ospiti, puoi anche scegliere sul portale la grafica del tuo invito tra le tante proposte per tutte le occasioni, dal compleanno a tema al Baby Shower, al Battesimo, Prima Comunione o Cresima.

Una funzione fantastica è la lista dei regali, comoda e utilissima perché puoi creare la tua lista dei regali preferiti da tuo figlio e condividerla con i tuoi invitati.

Eviterai così di ricevere regali “sbagliati” che tuo figlio non desidera o non apprezza nel giusto modo. Senza dimenticare che farai un grande favore anche agli invitati liberandoli della fatica di pensare a cosa regalare perché potranno semplicemente scegliere quello che preferiscono sulla lista che riceveranno da te.

Infine, puoi trovare i giusti fornitori per la tua festa selezionando la tua città e la categoria del fornitore che stai cercando. Troverai tante proposte di animazione, ristorazione, location e tutto quello che serve per i tuoi festeggiamenti

Ogni fornitore ha una propria scheda con le principali informazioni: foto, descrizione ed eventuali sconti e promozioni, in modo che tu possa creare una lista di preferiti ai quali chiedere un preventivo gratuito. Potrai così confrontare le diverse proposte e di fare una scelta più consapevole e ponderata.

Ricorda infine di lasciare una recensione a fine festa per far conoscere agli altri genitori il tuo parere sul servizio ricevuto.

Su ilfaroblu.it trovi anche tante idee e consigli utili per l’organizzazione del tuo evento, come la festa di compleanno ma anche il Baby Shower, il Battesimo, la Comunione oppure la Cresima.



Organizzare una festa indimenticabile per tuo figlio o per tua figlia non è mai stato così facile!