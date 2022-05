A Savigliano torna "Quintessenza - erbe, spezie e fiori in Città" con tanti colori e profumi [VIDEO]

Nella splendida cornice di Palazzo Taffini a Savigliano è stata presentata nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 maggio, la 23^ edizione di "Quintessenza - Erbe, spezie e fiori in città" che avrà luogo domenica 15 maggio in varie zone della città.

Un ricco programma per celebrare, dopo anni di stop, il fascino dell'erboristeria, della cosmesi naturale e del florovivaismo. La, ormai storica, rassegna saviglianese si svilupperà in un unico giorno a partire dalle ore 9 alle 19 con una nuova identità legata alle essenze. Organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, Quintessenza vuole essere un inno ai saperi della tradizione erboristica, alle spezie e ai profumi del territorio.

Il centro storico di Savigliano ospiterà la profumata mostra mercato con la tradizionale area dedicata alle erbe in Piazza Santarosa. Mentre la parte floreale insisterà, anche per questa edizione, su Piazza Cesare Battisti. E se Piazza Molineri ospiterà "L'isola del verde e dei profumi" per gli appassionati di fiori e giardinaggio, via Garibaldi vedrà gli stand di Campagna Amica curata da Coldiretti Cuneo con i prodotti a km zero. Mentre Confagricoltura sarà presente con il Consorzio Cascine Piemontesi nel progetto, nato nel 2020, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo. Mentre banchetti con manufatti artigianali e hobbystica si snoderanno tra via Alfieri, via Torino, Corso Roma, molo di Piazza del Popolo, via Sant'Andrea e Piazza Turletti.

Durante la giornata molti workshop, laboratori e convegni a tema essenza, spezie, profumi e erbe con la collaborazione del Mùses che ha ideato un particolare percorso sensoriale a partire dalle ore 10 e con diversi appuntamenti alla scoperta della storia e della tradizione dell'essenza.

Nel video l'evento spiegato dal vice presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano Aldo Lovera e dall'A.D. di Yep! (società che gestisce il Muses di Savigliano= Pier Paolo Pecchini.

Per maggiori informazione visitare il sito www.entemanifestazioni.com/quintessenza dove sarà possibili visionare tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domenica 15 maggio.



È possibile inoltre telefonare allo 0172.712536 o inviare una mail a info@entemanifestazioni.com



L'evento sarà pubblicizzato attraverso i canali social Facebook Quintessenza Savigliano o attraverso Twitter @EnteManifSav o Instagram all'account Ente_Manifestazioni_Savigliano