Alba: dal 7 maggio la mostra di Giacomo Soffiantino alla Fondazione Ferrero

“Soffiantino. Tra oggetto e indefinito” è il titolo della mostra che, dopo il successo di Alberto Burri, riempirà le sale espositive della Fondazione Ferrero di Alba dal 7 maggio al 30 giugno 2022.

Nato nel 1929, il pittore e incisore torinese troverà il suo racconto con un ritmo biografico e tematico grazie al minuzioso lavoro di ricognizione storico-espositiva a cura di Luca Beatrice, Michele Bramante e Adriano Olivieri.

Sette le sezioni che articoleranno il percorso espositivo di Soffiantino e oltre cinquanta le opere che, a tappe, accompagneranno il visitatore alla scoperta del lavoro dell’artista a partire dagli esordi, caratterizzati da un approccio aniconico-informale nutrito da influenze internazionali, passando poi per la sensibilità “naturalistica” delle opere mature, fino agli anni Diecidel Duemila.

A moderare la conferenza di presentazione è Francesca Angeleri, giornalista del Corriere della Sera, che introduce l’intervento di Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero S.p.A e direttore generale della Fondazione Ferrero e di Carlotta Soffiantino, figlia del defunto artista: “Nel corso di questi mesi di preparazione ho visto una grande partecipazione dei curatori e un’attenta revisione per non riproporre una mostra già vista. È un tributo veramente importante, forse il più grande che lui abbia avuto dopo le Biennali. Il valore di questa mostra sta anche in questo. Mio papà l’avrebbe sicuramente vissuta molto bene: lui viveva per la pittura, era sua fonte di vita, come credo lo sia per tutti i suoi colleghi e tutti gli artisti, l’anteponeva a qualsiasi cosa e vedere un risultato del genere l’avrebbe commosso e avrebbe percepito le finezze negli allestimenti e nei particolari che ricompongono perfettamente tutto il suo percorso pittorico”.

Luca Beatrice, critico d’arte e accademico torinese: “Giacomo era molto presente nell’ambiente torinese, lo incontravi alle mostre, lo vedevi nei luoghi dell’arte in maniera piuttosto abitudinaria. L’ultima volta che l’ho incontrato è stata in occasione di una mostra collettiva allestita nel Consiglio Regionale del Piemonte, dove fu premiato con un premio alla carriera. A dieci anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Torino si presentava con la sua vocazione di città incubatrice, era una città dove le cose accadevano dal punto di vista dell’arte e della cultura, se vogliamo alternative rispetto all’immagine monoindustriale, legata alla FIAT e al suo indotto, che dettava un po’ i tempi. È in quell’ambiente che nasce una microgenerazione che rappresentava la “cosa nuova” di Torino: Soffiantino, Gastini, Saroni, Ramella, Ruggeri… erano dei piccoli maestri, piccoli perché all’epoca erano ragazzi. Il percorso di Giacomo è un percorso lungo, continuo, coerente per certi versi, ma anche con delle evasioni”.

Michele Bramante ha spiegato il pensiero all’origine della disposizione delle opere: “L’ordine cronologico avrebbe appiattito un po’ il racconto sulla storia di Soffiantino, abbiamo individuato tre momenti effettivamente biografici: quello degli esordi, quello di Venezia, momenti apicali della sua carriera e poi, l’ultima parte, con gli ultimi anni di produzione e attività, con l’ultimo quadro ancora incompiuto al quale stava lavorando, proprio negli ultimi momenti di vita. Inframmezzate da questi periodi biografici introdotti nella mostra, ci sono poi alcune aree tematiche che abbiamo individuato io e Luca nella poetica di Soffiantino, come ad esempio la luce, che per lui non era un evento fenomenico, ma la sostanza stessa della sua pittura”.

Conclude l’incontro Adriano Olivieri: “Ripensando oggi all’atteggiamento evitante di Soffiantino sulla sua vita privata e su se stesso, ho capito profondamente che lui non amava un atteggiamento speculativo, né la storia dell’arte fatta di dettagli e di date. Era un artista che lavorava per illuminazioni e costruiva la propria opera con un’accumulazione di intuizioni e così voleva che i critici che si occupavano della sua opera seguissero quel percorso, ognuno col proprio strumento. I critici e gli storici che hanno seguito la sua carriera vengono tutti dall’ambito letterario”.

In occasione della mostra, martedì 24 maggio il Circolo dei Lettori di Torino presenta alle ore 18.00 un dialogo aperto al pubblico dedicato a Giacomo Soffiantino e alla mostra allestita presso gli spazi della Fondazione Ferrero.