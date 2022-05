Bersaglieri a Cuneo, conosciamo il “Cuneese al Bicerin”

Dal 16 al 22 maggio 2022 la città di Cuneo ospiterà il 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri che per la prima volta sfileranno a passo di corsa per le vie della città. L'importante evento richiamerà molto probabilmente oltre 100.000 persone da tutta Italia e dall'estero tra bersaglieri, familiari, turisti e personale di supporto alla manifestazione.

Per celebrare al meglio questa grande festa, Chocolat d'Art ha creato il Cuneese al Bicerin dedicato proprio al Raduno dei Bersaglieri a Cuneo.

“L’idea di preparare questa nuova prelibatezza nasce creando un mix tra il nostro Cuneese e il Bicerin, il liquore tipico di Torino dove il 18 giugno 1836 nacque il Corpo dei Bersaglieri. Vorrei precisare che anche il liquore Bicerin viene prodotto direttamente da noi!” ci racconta Massimo Musso “… I bersaglieri hanno bisogno di energia, vitalità e forza per la corsa, così abbiamo anche creato per loro un biscotto molto energetico e una barretta di cioccolato fondente!”.

I prodotti sono tutti disponibili presso il punto vendita Chocolat D’Art, in via Sebastiano Grandis 6 a Cuneo.



