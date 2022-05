Grande evento a Boves: il 21 maggio si esibisce la Fanfara dei Bersaglieri "A. Caretto"

Alle ore 21, al Palazzetto dello Sport "Carlo Giraudo" (in Via Roncaia) si esibirà, la Fanfara "A. Caretto" di Bedizzole, tra le fanfare più apprezzate a livello nazionale ed internazionale, con alle spalle esibizioni a Barcellona, Parigi, Nizza e New York. Fondata nel 1986, in collaborazione con la locale Sezione Bersaglieri in congedo, si è rapidamente imposta nell’ambiente Bersaglieresco come una fra le più importanti Fanfare d’Italia, ottenendo clamorosi successi.

Lo spettacolo, sarà preceduto, alle ore 18, da un carosello in Piazza Italia, un insieme di figure eseguite al passo di corsa, intervallate da marce bersaglieresche, che hanno permesso alla Fanfara di Bedizzole di farsi apprezzare anche a Stoccolma in Svezia, in occasione del 20° Military Tattoo Festival da un pubblico di oltre 12.000 spettatori.

Lo spettacolo al Palazzetto sarà ad ingresso gratuito, con prenotazione sul sito EventBrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-fanfara-dei-bersaglieri-a-caretto-321661226387 – raggiungibile anche attraverso il sito del comune) oppure telefonando allo 0171.391.844 tra le 8 e le 12, dal lunedì al venerdì.