Il 14 maggio la notte dei Musei di Alba diventa “La notte dei tesori”

Tre luoghi da non perdere durante "La notte dei tesori" in programma ad Alba il 14 maggio

Il Museo Civico Federico Eusebio ed il Museo Diocesano di Alba svelano in una visita in notturna i siti nascosti, i percorsi archeologici più interessanti ed i tesori custoditi nelle preziose collezioni.

In occasione della Notte dei Musei, l’iniziativa culturale che si svolge in contemporanea in tutta Europa, sabato 14 maggio 2022, le guide e gli archeologi condurranno i visitatori attraverso un tour con partenza alle ore 21 dal Museo Eusebio attraverso i siti archeologici “La città invisibile”, il “Complesso delle antiche mura” e la “Sala del Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo”, nella quale è custodita una preziosa collezione di argenti e paramenti di produzione locale, torinese e d’oltralpe, patrimonio della Diocesi albese.

La visita guidata è compresa nel costo dei biglietti di ingresso dei due musei.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Tel: 345 7642123 mudialba14@gmail.com