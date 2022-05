A Bra ritorna la “Notte dei musei”. Riaprono anche la Zizzola e il suo parco

Dopo due anni di pausa a causa della pandemia, sabato 14 maggio ritorna l’appuntamento con la “Notte dei musei”, manifestazione che si svolge in contemporanea in tutta Europa e che consentirà a cittadini e turisti di visitare le strutture museali cittadine con uno spirito diverso, approfittando del fascino della notturna.

Così il Museo civico di Archeologia, Storia ed Arte di Palazzo Traversa, il Museo civico di Storia Naturale “Craveri”, il Museo del Giocattolo e la Zizzola, che torna visitabile con il Museo multimediale “Casa dei braidesi”, apriranno i battenti gratuitamente dalle 20 alle 24. Nello stesso orario saranno fruibili, ad ingresso libero, anche le mostre allestite nello storico Palazzo Mathis in piazza Caduti per la Libertà, dove cittadini e visitatori potranno apprezzare l’esposizione permanente delle opere di Romano Reviglio e la personale di Massimo Ricci “Le voci del colore”.

Vista la giovane età di una parte del pubblico a cui si rivolge, nella giornata di sabato 14 il Museo del giocattolo prevede anche delle iniziative pomeridiane: dalle 16 alle 20 sarà infatti operativo un Ludobus che farà divertire i più piccini.

Tutte le strutture museali offriranno delle visite guidate, ma la serata sarà anche l’occasione perfetta per sperimentare la nuova App “Museinsieme”, strumento digitale che permette di avere nel proprio smartphone una guida turistica approfondita, scaricabile gratuitamente dagli App store. Gli utenti potranno così visitare in piena autonomia i musei civici accedendo a informazioni dettagliate su tutti i reperti in esposizione mediante i QR code affissi alle vetrine. Inoltre, i giochi educativi inseriti nell’applicazione permettono ai genitori di sottoporre ai più piccoli quiz divertenti e sviluppati in modo da rendere più facile l’apprendimento.

Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare www.museidibra.it o contattare l’Ufficio Turismo e Cultura e del Comune al numero 0172.430185 o alla mail: turismo@comune.bra.cn.it. I musei di Bra ti aspettano per una serata davvero divertente.