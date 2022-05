Oroscopo di Corinne: la settimana dal 6 al 13 maggio

ARIETE: Accarezzate i sogni senza bruciarli sulla graticola dell’impazienza: gli astri non proteggono iniziative di immane portata o colpi di testa, ragion per cui regolatevi di conseguenza e state sulla sponda ad aspettare l’istante propizio per muovervi ed agire!!! Se nella coppia le note stridono fate un esame di coscienza, se soli buttatevi nella mischia e se ben appaiati accampate un importante progetto. Qualche nativo contatterà con consulenti, bancari o dottori.

TORO: Tenaci ma indecisi su più opzioni troverete arduo esplicare le vostre intenzioni a chi fa orecchie da mercante oppure in uno scatto d’ira direte cose non pensate ma basteranno dei chiarimenti a placare le acque. Prossimamente un comunicato vi lascerà perplessi mentre in ambito lavorativo, affettivo o materiale qualcosina lo dovrete modificare. Rischio di beccare una delusione e propensione agli sbalzi di pressione. Il compleanno invece sarà veramente speciale.

GEMELLI: La pace interiore appaga sensi e cuore… Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire … Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare respiri di sollievo compreso il possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Disturbi connessi a circolazione, cervicali o errata alimentazione. Evento da festeggiare.

CANCRO: Essendo l’ora della riscossa datevi una smossa affinché ciò che non aggrada prenda una piega diversa perché dipenderà molto anche da voi accampare dei diritti e farvi rispettare! In concomitanza apprestatevi a delle incredibili scoperte, una chiamata inaspettata, tante cosine da sistemare e faccende da inquadrare. In famiglia o nell’habitat circostante non mancheranno dei parapiglia e dovrete compiere una scelta. Congiunto da ammansire e sabato sconclusionato.

LEONE: Con il primo quarto di Luna che il 9 maggio si forma nella vostra costellazione le giornate saranno piuttosto movimentate ed annoveranti delle incavolature, stonature, ma anche delle soddisfazioni atte a ripagarvi di svariati magoni. In casa si prospettano malintesi e maretta, in amore ruggirete pari a leoni, mentre talune questioni piglieranno una piega impensata. Rivedrete una cara persona e per tutti il weekend sarà rigurgitante di combini od emozioni.

VERGINE: Tenderete ad essere insofferenti, fiacchi, nervosetti, pronti ad inalberarvi e ad andare a cercare il pelo nell’uovo… Ma trattasi probabilmente di un atteggiamento dovuto alla situazione che state vivendo e al non capire esattamente che cosa vi attenda prossimamente. In questo delicato momento abbisognate di un po’ di pace e tranquillità ma con Saturno opposto risulterà arduo affrontare il tran tran con la consueta vivacità. Occhio a non smarrire oggetti o documenti.

BILANCIA: In questa convulsa settimana i dubbi assaliranno e, tra una speranza ed un affanno, cercherete di riprendere in mano le redini della vostra individualità. Pur necessitando di stabilità vi toccherà adattarvi alla crisi del momento incoraggiando simultaneamente un amico o parente incline ad andare in tilt facilmente. Scartoffie da rivedere e soluzioni da rinvenire riguardo una faccenda spettante voi o familiari. Un’ amica vi aiuterà a sbrogliare una matassa. Domenica godereccia.

SCORPIONE: La settimana vi vedrà super impegnati e assai stressati al punto di non sopportare più i capricci o le lagne di gente a cui non va mai bene niente o scattando in inusitati scatti di collera atti a stupire chiunque ipotizzasse di potervi manipolare. In ambito amichevole qualcheduno amareggerà mentre sul lavoro o in amore le sorprese esorbiteranno. Fattibile pure la partecipazione ad una manifestazione, festa, cena, cerimonia e la risoluzione di un vecchio tormentone.

SAGITTARIO: Si presagisce trambusto nel corso di giornate incasinate ed esiguamente beate… Rimarrete infatti stupefatti dal contegno di un congiunto o da un tipo avente il potere di far salire i fumenti persino ad un Santo… Ma non pigliatevela eccessivamente in quanto entro l’estate ciò che vi sta maggiormente a cuore, almeno parzialmente, si concretizzerà a patto di debellare dubbi e paure.… Se attendete delle risposte arriveranno e vi soddisferanno. Attenti ai movimenti malfatti!

CAPRICORNO: Siete in una fase delicatina dove stare in guardina rendesi tassativo al fine di non cadere tra le grinfie di volponi anche se capirete da soli che certi individui devono candeggiare il cervello prima di rinsavire … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look e cavatevi un pallino. Un fuori porta rinfrancherà, qualcheduno stupirà e ciò che magari si era incrinato si ripristinerà. Propensione a dolori articolari, mal di schiena o di pancia.

ACQUARIO: L’opposizione del primo quarto di Luna accenderà micce strane nel senso di portarvi da un lato ad assaporare attimi gaudenti e dall’altro ad andare in tilt per quelle note stridenti preposte a farvi cambiar d’umore celermente. I corrucci persistono ma pensare un po’ a voi stessi è il minimo che potete fare dopo il tour de force invernale, ragion per cui coccolatevi, andate dal parrucchiere, rinnovatevi prima che arrivi l’estate e poi uscite dalla tana e fate delle passeggiate.

PESCI: Sentendo pareri contrastanti non saprete a chi credere e come muovervi ma basterà ascoltare il sesto senso e il parere di un diverso esperto per veder chiaro in una faccenda dai contorni oscuri. Se antecedentemente alle prese con fastidi, conti da far quadrare o perplessità varie, sappiate che le cose varieranno e che con questa seconda quindicina di maggio accresce l’opportunità di accedere ad una maggiore serenità. Nel fine settimana concedetevi una salubre distrazione.

E che le vostre notti e la vostra vita siano stracolme di stelle, amore e speranza…