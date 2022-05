Aperitivo elettorale con la candidata Consigliere Comunale FDI Noemi Mallone

L’aperitivo con la candidata Consigliere Comunale Noemi Mallone è stata l’occasione per fare il punto sulle posizioni dei FDI e sui progetti che il centrodestra ha per la città di Cuneo. Il tema centrale dell’incontro è stata la necessità di cambiamento per la città, per i suoi abitanti e per i giovani che hanno bisogno di trovare un riferimento importante in chi gestisce gli interessi pubblici. L’amministrazione comunale attuale si è dimostrata sorda alle richieste dei cittadini, sono mancate le occasioni di ascolto ma, promette la Mallone, le cose con la nuova amministrazione cambieranno.

L’evento ha avuto una grande partecipazione, se lo aspettava?

“Questa sera ho avuto la prova che a Cuneo c’è un gran desiderio di cambiamento. Ho parlato con tutti i presenti, ho raccolto molte richieste di intervento per le più disparate situazioni che danneggiano la città. Non sono mancate parole di sostegno e supporto alla mia campagna politica. Le persone hanno capito che il mio programma è orientato sulla risoluzione delle problematiche della Città. La sicurezza è una mia priorità: Cuneo presenta delle zone critiche come la stazione, il Movicentro, Corso Giolitti, Via Silvio Pellico, Corso IV Novembre e zone limitrofe. Voglio impegnarmi per risolvere queste problematiche. Per ottenere questo risultato sarà importantissimo l’intervento delle forze dell’ordine a cui va tutto il mio sostegno. Cuneo ha bisogno di rafforzare il controllo e aumentare la sorveglianza, anche remota. Le forze dell’ordine hanno bisogno di più mezzi e di più uomini. Ottenere condizioni migliori per loro fa parte del mio programma. A seguire voglio lavorare a favore dei commercianti e dei lavoratori che hanno bisogno di interventi per supportare le proprie attività e nuove iniziative pubbliche per emergere.”



A questa sua serata hanno partecipato anche ospiti illustri, è un bel segnale di stima.

“Sì, tra i sostenitori presenti ho apprezzato molto il sostegno di William Casoni coordinatore provinciale di FDI, Alberto Deninotti coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale e Andrea Massarenti, candidato come me Consigliere Comunale per la preferenza maschile. Il nostro è un gruppo coeso. FDI per Cuneo ha progetti ambiziosi perché la città ha un potenziale che è stato annientato dalle amministrazioni precedenti”.

Non vi preoccupa che negli ultimi anni c’è stato poco ricambio a livello politico e gestionale?

“È vero, ma i cittadini ci stanno chiedendo un cambiamento e il centrodestra può assolvere a questa richiesta. Abbiamo intorno a noi esempi concreti per dimostrare che la nostra gestione è la migliore quando si vuole sviluppare la città dal punto di vista economico e sociale. Alba, con diversi mandati consecutivi di centrodestra è riuscita a trasformare la propria piccola realtà di provincia in un polo culturale e un riferimento per il turismo enogastronomico di interesse internazionale, grazie alla promozione di iniziative come Collisioni e la Fiera del Tartufo. La nostra promessa è quella di far riavere a Cuneo un ruolo di spicco, che attualmente manca, facendola emergere rispetto alle altre città definite le sette sorelle. Serve un’amministrazione ambiziosa, capace di puntare su nuove soluzioni in grado di rilanciare lo splendore della città. Si dice che ben comincia è già a metà dell’opera, il nostro candidato sindaco Civalleri ha voluto, promosso e portato in città il raduno del Corpo Nazionale dei Bersaglieri, evento che riuscirà a dare a Cuneo un piccolo grande momento di notorietà. Non è che l’inizio. Possiamo attuare il cambiamento che serve: il 12 giugno bisogna scegliere il centrodestra e scrivere Mallone”.