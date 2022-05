Gigi Mastrangelo si candida a Cuneo con la Lega: "Voglio fare il bene della città promuovendo lo sport tra i giovani"

Gigi Mastrangelo si candida a Cuneo con la Lega, a sostegno del candidato Franco Civallero. "Mi piace il suo programma e voglio dare una mano alla città. Ormai sono cuneese, vivo in questo paesone da tanti anni, qui ho gioito e pianto, qui vivono i miei figli. Voglio fare il bene di Cuneo occupandomi di promozione dello sport".

Mastrangelo, pugliese di origine, ha 46 anni. E' tra i grandi pallavolisti italiani, quelli che hanno fatto la storia di questo sport. Ha all'attivo tre medaglie olimpiche, titoli europei e uno scudetto con la Bre Banca Lannutti Cuneo, vinto nel 2010.

Oltre che grandissimo atleta, Mastrangelo è diventato anche un personaggio televisivo, partecipando a Ballando con le Stelle e, come ospite, ad altri programmi televisivi di successo come Ciao Darwin e Pechino Express.

Il suo volto, la sua storia, al servizio della città. Con la Lega, partito in cui si riconosce da sempre. Nel 2020 ci furono molte reazioni alla sua foto con Salvini, che definì l'unico leader politico italiano. Con un hashtag: ad maiora.

E quell'ad maiora si è tradotto nella decisione di candidarsi proprio con la Lega. "Sono molto amico di Matteo Salvini, oltre che del senatore Bergesio", conferma.

Mastrangelo non ha mai abbandonato la passione per lo sport, che promuove con il movimento governativo Sport e Salute in tutta Italia. Con lui tante leggende dello sport, da Valentina Vezzali a Yuri Chechi. Lo scopo è quello di diffondere tra i giovani, attraverso incontri nelle scuole, la cultura dello sport, i suoi valori e uno stile di vita sano. Ma anche dare sostegno e visibilità alle realtà sportive locali, fondamentali per la promozione di questa cultura.

"Questo so fare - conclude Mastrangelo - e questo voglio fare per Cuneo. Portare anche qui i valori e le iniziative di Sport e Salute, promuovendo lo sport e sostenenedo le società locali e dilettantistiche, che sono un presidio straordinario per la comunità e per i giovani e i giovanissimi".