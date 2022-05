Il candidato sindaco a Bene Vagienna Claudio Ambrogio presenta i nomi della sua lista civica "Unione Civica Benese"

Il candidato Sindaco Claudio Ambrogio , che si candida per il terzo mandato alla guida della città di Bene Vagienna, fa sapere di aver completato la propria squadra per la lista Unione Civica Benese.

Ancora Ambrogio:" (...) Per migliorarsi non dobbiamo mai dare nulla per scontato, ma immaginare sempre un modo per migliorare il posto in cui si vive valutando sempre i diversi punti di vista di un’intera comunità per poi tracciare una strada e percorrerla, con determinazione, tenacia e caparbietà."