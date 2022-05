In piazza Virginio a Cuneo la festa per l'avvio della campagna elettorale di Luciana Toselli

Domenica 8 maggio in piazza Virginio, a Cuneo, si aprirà ufficialmente la campagna elettorale di Luciana Toselli, candidato sindaco per il capoluogo.

Alle 16 Intrattenimento per famiglie, Duo musicale con Pastina, attività per i bambini e celebrazioni della festa della mamma.

Ore 17,30 Presentazioni delle liste a sostegno di Luciana Toselli Sindaca: Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo MIA e Idea Cuneo



Ore 18 Apericena musicale

"Belli Freschi" live e apericena offerta.