La riorganizzazione della rete territoriale dei servizi alla luce del PNRR, seminario con l'assessore regionale Icardi (VIDEO)

La riorganizzazione della rete territoriale dei servizi alla luce del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è il tema di cui si è discusso nel pomeriggio di giovedì 5 maggio al centro incontri della Provincia di Cuneo.

Il seminario è stato organizzato nell'ambito del progetto Pitem, parte del programma PRO-SOL Prossimità solidale, finanziato dal Programma transfrontaliero Italia-Francia ALCOTRA 2014-20, attraverso la rete di welfare territoriale e di prossimità: Confcooperative Piemonte, Irecoop Piemonte, Coldiretti Piemonte e UEcoop Piemonte, in collaborazione Confcooperative Cuneo, Coldiretti Piemonte, Associazione Provinciale Cuneese Case di riposo, La bottega del Possibile.

Tra i relatori, in videocollegamento, la Prof.ssa Elena Granata del Politecnico di Milano, vice presidente della scuola economia Civile (SEC), ed, in presenza, Luca Vignale, capo gabinetto del presidente della Regione Piemonte e l'Assessore alla sanità regionale Luigi Genesio Icardi al quale sono state affidate le conclusioni mentre Maurizio Serpentino che, in rappresentanza di IRECOOP Piemonte, ha parlato del progetto Pitem Prossimità.

Al centro del dibattito le nuove sfide che attendono il settore, per rispondere alle quali tutti i soggetti in campo dovranno lavorare all'insegna della condivisione e della cooperazione.