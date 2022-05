L’Associazione Amici di Zampa vi offre un catino pieno di dolcezza

ALBA - Gina, direttamente dal gattile di Alba, dolcissima gattina di un anno, abituata alla vita casalinga, sterilizzata, test negativi, è arrivata da poco e cerca una famiglia che la accolga.

Si procede con Mirko, cucciolo molto dolce e simpatico, sterilizzato, test negativi, abituato alla lettiera… praticamente perfetto!



Trasferendosi nel canile si trovano cinque cuccioli, di tre mesi, arrivati da poco in un grave stato di denutrizione. Si tratta di future taglie medie e si chiede obbligo di sterilizzazione per le femmine. L’adozione ideale, come di consueto, non prevede né catena, né box.

Il cagnolino bianco e marrone che vedete in foto si chiama Simba: è stato abbandonato, legato fuori dal canile, è una taglia piccola e ha un carattere molto simpatico. Inoltre è abituato al guinzaglio, si tratta quindi di un’adozione particolarmente fortunata!



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba