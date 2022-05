Sei nuovi cuccioli, tre maschi e tre femmine, aspettano la loro nuova vita

ALBA - L’A.N.P.A. sez. di Alba, Langhe e Roero dopo aver presentato la scorsa settimana i piccoli Milo e Thor, oggi mostra sei cuccioli nati a febbraio. Sono tre maschi e tre femmine, futura taglia media contenuta.

L’associazione cerca per loro una famiglia amorevole e una casa confortevole dove farli vivere serenamente, affinché non crescano nella solitudine di un box.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero