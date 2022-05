La torre civica di Saluzzo “in rosso” e bandiera dal municipio omaggiano la giornata mondiale della Croce Rossa

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa che è domenica 8 maggio, in segno di ringraziamento verso l’istituzione sanitaria e verso i volontari, i medici e gli operatori che la compongono e che operano a livello mondiale, il Comune di Saluzzo illuminerà di rosso la Torre civica, uno dei simboli del centro storico, visibile da tutto il circondario.

L’ha deciso l’Amministrazione civica del sindaco Mauro Calderoni.

A livello internazionale è stata individuata la data del 8 maggio che è l’anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa.

L’iniziativa, promossa dall’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha l’obiettivo di rendere omaggio alle delegazioni locali delle pubbliche assistenze e far riflettere sull’importante ruolo degli operatori che si incontrano, solitamente, in momenti di sofferenza e di bisogno.

Si tratta anche di un’occasione di riflessione: quest’anno, alla luce del conflitto in atto in Ucraina, è stato scelto il tema del Diritto internazionale umanitario quale strumento per garantire il rispetto dell’umanità, anche in caso di interventi armati e per consentire ai civili di poter scappare e agli operatori umanitari di non venir considerati un bersaglio.

L’emergenza umanitaria in Ucraina ha visto la Croce Rossa Italiana in campo a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto, degli sfollati in loco e di quelli che hanno cercato e cercano riparo all’estero. Con diversi convogli partiti dall’Italia, ha consegnato derrate alimentari, coperte, trauma kit, materiali logistici e sanitari.

Inoltre, da stamattina (venerdì 6 maggio) una bandiera della Croce Rossa sventola sulla facciata del Palazzo Comunale, un ringraziamento collettivo al contributo reso alla comunità civile da milioni di volontari in tutto il mondo, un prezioso mix di assistenza nella malattia, soccorso, generosità e sostegno.