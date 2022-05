Saluzzo, colpi di scena e suspense sul brillante "Taxi a due piazze" in scena al Magda Olivero

Stasera venerdì 6 maggio, alle 21, il secondo appuntamento della stagione di teatro amatoriale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo con lo spettacolo “Taxi a due piazze”, presentato dalla Compagnia teatrale del Poi di Bra, per la regia di Leonardo Poppa.

Che sia difficile, se non impossibile, stare con due piedi in una staffa o, peggio ancora, in una scarpa, è risaputo e ce lo dimostra questo classico della commedia brillante creato da RayCooney (“Run for your wife”) e rimasto in scena senza interruzione fino al 1992, è divenuto popolare in Italia con Johnny Dorelli nella versione di Garinei e Giovannini.

Una commedia brillante dove le contraddizioni, le bugie, la suspense, gli equivoci, la parodia, il dialogo rapido e incisivo, i colpi di scena e i ritmi mozzafiato, sono studiati ad arte per ottenere straordinari effetti comici. Il protagonista, Mario Rossi, è un uomo dal nome banale, l’aspetto ordinario, un lavoro comune (fa il tassista) e una vita semplice: bella casa, moglie innamorata, abitudini consolidate. Una vita talmente serena che Mario ha moltiplicato per due.

Bigamo soddisfatto, vive infatti con la moglie Carla a piazza Risorgimento e con la moglie Barbara a piazza Irnerio. Ovviamente Carla non sa nulla di Barbara e viceversa. Grazie ai turni del suo lavoro e ad una pianificazione perfetta di orari e spostamenti, tutto scorre felicemente, con le due donne totalmente inconsapevoli l’una dell’altra.

Tutto si complica quando, per salvare un’anziana signora da uno scippo, Mario riceve una brutta botta in testa che lo costringe, privo di sensi, al ricovero in ospedale. Lì fornirà due indirizzi di residenza diversi, e la denuncia arriverà quindi a due diversi commissariati che manderanno a indagare due diversi investigatori. Nonostante l’aiuto del “fidato” amico Walter Fattore, tutto il castello di bugie architettato da Mario pian piano si sgretolerà.

In scena, in ordine di apparizione: Carla Stefanelli, Donatella Poggio, Alessandra Aprile, Beppe Incarbona, Matteo Il Grande, Andrea Caldi, Vittoria Morino, Melissa Marangon e Giovanni Fantino.

Informazioni e prenotazioni per gli spettacoli di teatro prosa amatoriale al numero 3519038507 (chiamate e whatsapp) o all’indirizzo mail primoatto2011@libero.it.Si ricorda che per accedere al teatro è necessario essere in possesso di super green pass e mascherina FFP2, come indicato da DPCM.