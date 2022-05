Finanziati gli interventi scolastici dei Comuni di Cuneo e Dronero

"Il ministero dell'Istruzione ha assegnato ai Comuni risultati vincitori un finanziamento complessivo di un miliardo e 130 milioni di euro per la costruzione di 195 nuove scuole in tutta Italia. In particolare, in provincia di Cuneo sono stati finanziati gli interventi per gli edifici scolastici del Comune di Dronero (4.095.000 euro), per il Comune di Cuneo (11.100.000 euro) e per la Provincia di Cuneo (10.080.000 euro). Edifici innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e su una piena fruibilità di tutti gli ambienti. Siamo ormai entrati nel vivo degli interventi previsti con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Lo dichiarano i parlamentari cuneesi della Lega, Flavio Gastaldi e Giorgio Maria Bergesio.