La scelta della scuola migliore: al Convitto Provvidenza di Bra tutto pronto per l’anno scolastico 2022-2023

Mentre anche nella nostra provincia si discute sulla capacità della scuola di adempiere al suo compito di fondamentale istanza educativa per una società messa in forte crisi da due anni di pandemia, c’è chi ha preso questo fondamentale impegno con la massima serietà.

Con l’anno scolastico ancora da terminare, alla Scuola dell’Infanzia e Primaria del "Convitto Provvidenza - International School Bra" si è da tempo iniziato a lavorare per farsi trovare pronti all’appuntamento già fissato per il prossimo 1° settembre.

In quella data, in anticipo di una decina di giorni sull’avvio del nuovo anno scolastico nelle scuole di tutto il Paese, l’istituto inizierà come sempre le attività rivolte agli oltre 120 bambini che ne frequentano le diverse classi all’interno dei prestigiosi locali dell’elegante complesso settecentesco all’angolo tra via Provvidenza e via Vittorio Emanuele. Un inizio che, come da tradizione, avverrà secondo le ben precise prerogative volute dalla direzione dell’Istituto guidato dal professor Carmine Maffettone.

La prima di queste riguarda il corpo insegnante, la cui formazione è stata già completamente definita anche per il nuovo anno scolastico con la conferma del qualificato staff da anni in forza all’istituto paritario.

Mentre i bimbi in uscita dalla Scuola dell’Infanzia saranno attesi già a giugno per una settimana di inserimento volta a iniziare la conoscenza di docenti e compagni, già a partire dal primo giorno di lezione a settembre gli allievi dei diversi anni di corso troveranno sul proprio banco tutto il necessario – dai vari libri di testo al diario, passando per il vestiario – per iniziare da subito le diverse attività previste da un programma scolastico modulato in un orario che, sempre dal primo giorno, prevederà anche la possibilità del pre-orario, della mensa e del post-orario, per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie.

Un altro fondamentale punto fermo dell’offerta formativa alla Provvidenza è quello che riguarda le numerose attività che affiancano lezioni e laboratori, fortemente improntate allo studio delle lingue e aperto alle prime importanti esperienza di pratica musicale.

Proseguendo il percorso che molti degli iscritti hanno avviato già durante la scuola dell’infanzia bilingue, nell’orario del primo biennio della Primaria è infatti inserito lo studio dell’inglese, del francese e spagnolo.

Parimenti, sulla sporta di quanto già fatto in questo anno scolastico, proseguirà il potenziamento della proposta che riguarda lo studio delle sette note, sotto la guida del maestro Christian Alasia: una specificità che fa della Provvidenza la prima scuola della provincia – e tra le prime in Italia – a proporre l’indirizzo musicale sin dalla primaria, con l’obiettivo di fornire agli allievi nozioni utili a favorire una loro prima espressione musicale, utile a stimolarne la creatività.

Un percorso che nel corso degli anni prevederà da parte di bambini e famiglie la scelta degli strumenti – dal flauto alla chitarra, dal pianoforte al violino – cui i primi andranno via via ad applicarsi grazie anche a lezioni individuali che ogni settimana si affiancheranno a quelle di gruppo, proprio come avviene nelle scuole a indirizzo musicale di grado superiore.

Prima di settembre l’appuntamento è quindi per la terza settimana di giugno, quando da lunedì 13 a venerdì 17 per la futura classe prima è previsto un momento di inserimento alla Scuola Primaria.



"I bambini – spiega il professor Carmine Maffettone, direttore dell’istituto – saranno nostri ospiti per conoscere gli insegnanti e i compagni che troveranno a settembre e per svolgere con loro alcune attività giocose e divertenti. E’ un buona abitudine che abbiamo ormai da alcuni anni. Il fine è quello di consentire un inserimento dolce, graduale, privo di tensioni. Dopo la settimana di giugno, in cui ha iniziato a conoscere la scuola, il bambino trascorrerà l’estate non con l’ansia per l’ingresso in una realtà che non conosce, ma con la tranquillità di tornare a settembre in un ambiente che ha già avuto modo di sperimentare. Anche questa iniziativa, come tutte le attività proposte dalla nostra Scuola, mette al centro dell’attenzione il bambino. Abbiamo notato che è particolarmente apprezzata dalle famiglie, in un momento delicato come l’inizio di un nuovo ciclo di studi".



Per informazioni iscrizioni telefono è 0172/412.454 (orario di segreteria 7.30-18); mail info@convittoprovvidenza.it; sito internet www.convittoprovvidenza.it.

[Il corpo docenti della Scuola Provvidenza]