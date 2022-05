Le terze del Bonelli in viaggio di istruzione sulla via Francigena da San Gimignano a Siena!

Sono partiti lunedì di buon’ora i ragazzi delle terze del Bonelli di Cuneo per San Gimignano da dove hanno affrontato l’antica via francigena alla volta di Abbadia Isola (Monteriggioni). Questa prima tappa a piedi è spettacolare dal punto di vista del paesaggio perché la strada che percorre i 25 km che separano San Gimignano da Abbadia è tutta immersa nei boschi e nel verde di una Toscana al top del suoi splendore. Inoltre, i ragazzi hanno trascorso la notte in un antico convento medioevale, oggi adibito a ostello.

Il secondo giorno ha visto lo svolgimento della seconda tappa del cammino fino a Siena (28 km) dove hanno trascorso la notte. La mattina successiva è stata dedicata alla visita guidata del centro storico (convento di Santa Caterina, il Duomo, piazza del campo, i rioni …). Nel pomeriggio i “giovani pellegrini” hanno ripreso il viaggio, questa volta per tornare a casa.

E’ stata un’esperienza faticosa, ma molto piacevole, che ha unito l’attività fisica alla conoscenza storica e ha suscitato interessanti riflessioni sulla vita nel medioevo e sulla pratica del pellegrinaggio, oggi vista come un’attività ludica, allora come necessità di redenzione e purificazione.