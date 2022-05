Calcio Serie D: domenica la penultima giornata, tutti in campo alle ore 16

Il girone A di Serie D è pronto a vivere la penultima giornata di campionato.

Archiviato il discorso primo posto, con il Novara che ha festeggiato la matematica promozione in Serie C, sono ancora vive le lotte per i playoff e per i playout.

Il Bra si gioca le sue carte in alta classifica nel match interno con il Casale mentre il Fossano fa visita all'Imperia già retrocesso. I blues di Viassi possono ancora sperare nella salvezza diretta ma dipendono dal risultato dell'Asti che, battendo la Lavagnese, conquisterebbero la matematica permanenza nella categoria. Il Ticino, teorica avversaria del Fossano nell'ipotetico spareggio playout (attualmente a +1 in classifica), riceve il Vado.

Ultima gara esterna stagionale per il Saluzzo, impegnato sul campo del Varese.

Fischio d'inizio alle ore 16 di domenica

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Casale: Carlo Virgilio di Agrigento

Asti-Lavagnese: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Borgosesia-Gozzano: Stefano Giordano di Grosseto

Chieri-Novara: Giorgio Bozzetto di Bergamo

Varese-Saluzzo: Filippo Okret di Gradisca d'Isonzo

Derthona-Sanremese: Valerio Bocchini di Roma 1

Imperia-Fossano: Nicolo' Rodigari di Bergamo

Ligorna-Pont Donnaz: Gianmarco Vailati di Crema

Ticino-Vado: Ciro Aldi di Lanciano

Sestri Levante-Caronnese: Stefano Grassi di Forli'