Cuneo Canoa: gli Junior e Under 23 all’Internacional Race di Ivrea

Nella splendida cornice naturale dello Stadio della Canoa di Ivrea sulla Dora Baltea si è svolta la seconda prova dell’Internacional Race di canoa slalom che ha accolto più di 180 atleti provenienti da ben 24 club, tra italiani e stranieri, per un totale di 11 nazioni rappresentate: Belgio, Brasile, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Kosovo, Nuova Zelanda, Slovenia e Svizzera.

La prima giornata di gare ha visto lo svolgersi di due manche al termine delle quali, ai fini della classifica e relativa premiazione, è stata presa in considerazione la migliore performance. La seconda si è svolta, invece, con una sola manche da cui è stata estratta la finale.

Hanno ben figurato, per la prima volta in un contesto di gare internazionali, sotto gli occhi del Direttore Tecnico federale, Daniele Molmenti, i cuneesi, tesserati del Cuneo Canoa e allenati dalla friulana Andrea Coan: Martino Bongioanni, Ruben Artusio, Samuele Serra e Michele Ponzo. Di estremo rilievo il 16° posto di Samuele Serra (Cuneo Canoa) nella finale del K1 Junior di domenica, all’esordio in una gara internazionale.

“I risultati ottenuti dai ragazzi sono importanti – afferma l’allenatrice del Cuneo Canoa Andrea Coan – e confermano la crescita di tutto il gruppo. Non era facile esprimersi così all’esordio in una gara internazionale e su un campo gara estremamente impegnativo. Samuele, conquistando la finale di domenica, ha dato prova del suo potenziale e ha tutta la stagione davanti per confermarsi”.

Le prove disputate in entrambe le giornate sono valse come primo e secondo atto di selezione per la rappresentativa Junior e Under 23 che gareggerà negli appuntamenti internazionali di categoria. Si dovrà però attendere la fine di giugno per sapere chi saranno i convocati in maglia azzurra: mancano, infatti, la terza e quarta prova di Valstagna (15 maggio) e del Campionato Italiano U23 di Ivrea (24 giugno).