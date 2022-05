Questa sera (ore 21) l'ultima puntata di TimeOut! Ospiti Alessia Populini, Francesca Cosi, Daris Amadio e i super tifosi Massimo Gazzera e Antonio Parlangeli

TimeOut giunge al suo ultimo appuntamento stagionale. Dopo 29 puntate, il format sul campionato di volley femminile di serie A2, condotto dal giornalista di Targatocn.it Matteo La Viola, questa sera chiude i battenti. Titolo dell'ultima puntata: "Voce ai tifosi", un modo per ringraziare e sigillare il legame con i tanti tifosi che in questi sette mesi hanno seguito appassionatamente questa nuova trasmissione, facendo in modo che "TimeOut" diventasse per gli amanti del volley femminile di A2 un appuntamento fisso e apprezzato del venerdì sera.

Ecco allora la presenza in studio di un super tifoso della Lpm come Massimo Gazzera degli "Ultras Puma", mentre da Pinerolo è previsto il collegamento con Antonio Parlangeli, anima e voce dei "Pinerolo Boys". Sempre negli studi monregalesi sarà presente la giovane schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Alessia Populini. In vista della finalissima play-off è previsto il collegamento da Macerata con la centrale della CBF Francesca Cosi, mentre un altro interessante collegamento è quello in programma con il tecnico Daris Amadio, che da pochi giorni è ufficialmente il nuovo allenatore della Futura Giovani Busto Arsizio.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste realizzate in settimana con il tecnico Matteo Bibo Solforati (Lpm) e con l'opposto Veronica Taborelli (Lpm). Ricordiamo che TimeOut va in onda in homepage e sulla pagina Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio).