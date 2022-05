Ceramiche Refin tra i protagonisti di Coverings 2022, l’evento fieristico nord-americano

Evento fieristico di riferimento per i professionisti del settore ceramico nel panorama nord-americano, Coverings 2022 (5-8 aprile) ha visto tra i principali protagonisti Ceramiche Refin, azienda parte del Gruppo Concorde, primario gruppo ceramico mondiale, specializzata in soluzioni in grès porcellanato per l’abitazione privata e per il mondo del progetto, incluse piastrelle da esterno.

Al centro dell’impegno di Refin c’è stata l’indagine della perfetta imperfezione della natura e dell’arte, con la riscoperta del valore della tradizione storica e artistica italiana, del lusso esclusivo delle lavorazioni artigianali e della natura in tutta la sua potenza.

È grazie all’attento lavoro sul piano della ricerca che hanno preso forma le Collezioni Affrescati e River. La prima rappresenta un percorso in cui gli affreschi, riflesso di una tecnica millenaria profondamente legata all’arte italiana, diventano racconto di storia e bellezza. Dal punto di vista estetico, viene creato un effetto avvolgente, impreziosito da una morbida struttura a rilievo. Prende forma un’identità precisa e ricercata.

La Collezione River, invece, esprime il potere rigenerante dell’acqua che entra far parte della quotidianità. Ispirata all’azione erosiva dell’acqua, la Collezione fornisce un effetto materico e strutturato dove emerge la pietra, mentre risulta levigata e attenuata nei contrasti laddove è immersa, ottenendo un aspetto più delicato ed elegante. Presso Coverings 2022, all’interno dello stand Refin, oltre ad Affrescati e River, è stata presentata in esclusiva una terza nuova collezione.

Si tratta di Prestigio Travertino. È la linea risultato di un profondo lavoro di ricerca, in cui la competenza nell’analizzare e selezionare il materiale è amplificata dalla capacità di reinterpretarlo con uno stile nuovo e una sensibilità raffinata. È l’evoluzione di una classicità tutta italiana che si fa contemporanea per rivivere su superfici elegantemente quotidiane, sorprendentemente moderne.

La collezione traduce il taglio vein-cut ricorrendo a una ricercatezza estetica che riesce ad ammorbidirne i contrasti, senza per questo perdere in riconoscibilità e carattere. Sono presentate così variazioni tonali sfumate e ricercate, incisive e mai troppo decise.

La struttura, nel suo complesso, comunica sensazioni di raffinatezza ed essenzialità che donano alla proposta un mood più attuale.

Tra gli eventi recenti che hanno visto la partecipazione di Ceramiche Refin troviamo inoltre Maison&Objet 2022 (appuntamento leader del mondo dell’arredo e del design che si è tenuto dal 24 al 28 marzo al Villepinte Exhibition Centre, Paris Nord) e MIPIM 2022 (rassegna di riferimento nell’ambito dell’edilizia e del mercato immobiliare che si è svolta dal 15 al 18 marzo presso Palais des Festivals, Cannes).