Cortile della Primaria di Spinetta inagibile per degli alberi pericolosi, il Comune di Cuneo: "Entro 15 giorni il problema verrà risolto"

Arrivano buone notizie per la scuola primaria di Spinetta, frazione cuneese dell'Oltregesso. Il settore Patrimonio del Comune di Cuneo ci ha informati che i proprietari provvederanno alla messa in sicurezza del parco i cui alberi, molto grandi e imponenti, si affacciano sul cortile della scuola stessa, transennato e quasi totalmente inagibile dopo la caduta di un grande ramo.

I proprietari dell'area dovranno, entro i prossimi 15 giorni, provvedere alla potatura e alla verifica statica delle piante, per poter riaprire il cortile della scuola in piena sicurezza per gli oltre 70 bambini che la frequentano.

Il problema, noto da tempo, non aveva fin qui trovato soluzione in quanto i proprietari della grande villa adiacente la scuola erano sempre risultati irreperibili. Dopo la caduta del ramo, i vigili del fuoco avevano deciso per l'inagibilità dell'area. Il Comune, che più volte aveva sollecitato i proprietari a verificare le alberate del parco della casa, ha finalmente ottenuto una risposta.

Tra due settimane torneremo a verificare la situazione.