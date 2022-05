Italgel, la storica azienda di Santa Vittoria d'Alba, ceduta ad un fondo internazionale

Il fondo di private equity BU (Bregal Unternehmerkapital) ha acquisito la maggioranza di Italgel, azienda leader a livello globale nella produzione di gelatina e collagene, con sede a Santa Vittoria d'Alba, fondata nel 1968 dalla famiglia Vezza, che mantiene una quota di minoranza qualificata e strategica.

L'operazione mira a consolidare il posizionamento di Italgel sul mercato globale attraverso un piano di espansione che ha l'obiettivo di rafforzare la leadership della società nel settore alimentare, farmaceutico e nutraceutico. Positive ricadute territoriale, volontà di espansione e attenzione all'efficienza energetica: questi gli obiettivi.

Sandra Vezza manterrà il ruolo di presidente e amministratore delegato di Italgel. Come riportato dall'agenzia Askanews, l'imprenditrice ha dichiarato: "Oggi - ha spiegato - è giunto il momento di affrontare nuove sfide nel mercato globale sviluppando progetti sempre più innovativi, in particolare nuovi prodotti per i settori farmaceutico e nutraceutico; diventa quindi fondamentale ampliare l'orizzonte dell'azienda famigliare, individuando un partner adeguato con cui costruire il domani. Ho trovato in Bregal un team giovane, dinamico e di grande competenza, che ben si integrerà col tessuto territoriale nel quale operiamo e con l'attuale management. Questa nuova partnership è la scelta migliore per il futuro, anche per le positive ricadute occupazionali nel nostro territorio".