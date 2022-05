Un fine settimana ricco di eventi nella Granda

Molte delle iniziative in calendario per questo fine settimana si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Spettacoli e concerti si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net



- Eventi e manifestazioni

A Fossano, all’interno del parco cittadino di piazza d’Armi e in viale Alpi, si terrà nel fine settimana la mostra-mercato orto-floro-vivaistica Expoflora 2022 con esposizione e vendita diretta di fiori, piante, composizioni floreali, attrezzature da giardino. Appuntamento sabato 7 maggio dalle 9 alle 20 e domenica 8 maggio dalle 9 alle 19. Saranno presenti gli stand di circa 40/50 espositori del settore e affini. Domenica 8 maggio dalle 9 alle 19 in via Roma sarà allestito un mercato gastronomico dedicato ai prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio. In programma anche uno Show Cooking di pesto ligure. Sempre Slow Food Fossano allestirà una postazione dedicata a laboratori didattici con i bambini. Ci saranno anche una quindicina di bancarelle di produttori liguri quali panettieri, produttori di olio e di olive, di gelato e altri prodotti tipici. Sabato sera a partire dalle ore 18.30 in largo Eroi di fronte e di fianco al bastione è in programma una cena di solidarietà per raccogliere fondi a sostegno dei profughi dell’Ucraina. Info: www.visitfossano.it



A Barge domenica 8 maggio dalle 8 alle 18.30 si svolgerà “Pane, fiori e fantasia”, un giorno dedicato al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con un occhio di riguardo alle produzioni locali. Ci saranno bancarelle di ogni genere per le vie centrali del paese.

L’evento prevede anche una mostra olfattiva e degustativa del pane, una mostra di bonsai a cura di Bonsai club Rivalta, vendita di prodotti locali, esposizione di dipinti eseguiti dall’UniTre a cura del maestro Piero Riva, porchetta in piazza su prenotazione e mercatino dello scambio e del baratto. Info: www.facebook.com/prolocobarge



A Faule questo fine settimana è in programma la 23^ Festa del Po. Sabato 7 maggio dalle ore 10 ci sarà un seminario in collaborazione con il Parco del Monviso. Alle 19.30 Cena Self-Service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali. Domenica 8 maggio dalle ore 8 per le vie del paese ci sarà la fiera di artigianato, antiquariato e prodotti tipici. Sono previsti il passaggio Corsa Cicloturistica e il Raduno Moto e Vespe d'Epoca. Alle ore 9,30 "Una corsa in riva al Po'" 1^ edizione della corsa-camminata ludico sportiva non competitiva. Alle ore 12,30 presso la vecchia distilleria inizierà il pranzo self-service a base di pesce ed altri prodotti locali. Alle ore 15 la possibilità di effettuare una camminata naturalistica. Alle ore 19.30 presso la vecchia distilleria cena self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali. Dalle ore 21 è prevista la serata danzante con Sonia De Castelli. Per i pasti è obbligatoria la prenotazione. Info: www.comune.faule.cn.it



Pian Munè, Paesana, estende a tutta l’estate e oltre il progetto delle attività didattiche per bimbi e famiglie con laboratori gratuiti: esperienze speciali per trascorrere il tempo libero in montagna con la famiglia e socializzazione tra grandi e piccini. Appuntamento domenica 8 maggio con “Ripuliamo i sentieri e ci divertiamo con il Riciclo Creativo”. Ritrovo alle 10 al rifugio per la partenza della camminata educativa. Dopo pranzo, largo alla fantasia con il riciclo.

Info: www.facebook.com/PianMune



La “Festa degli spaventapasseri” è in programma a Castellar fino a domenica 8 maggio. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il paese con tantissimi spaventapasseri realizzati con i materiali più disparati. Non mancheranno arte in strada, musica, concorsi letterari e fotografici, animazione per i bambini. Tra le iniziative, visita della "Cantina del Pelaverga", con una degustazione dei vini classici della valle Bronda e delle Colline Saluzzesi. Anche l’antica chiesa di San Ponzio sarà aperta alle visite dalle 14.30 alle 17.30. Bus navetta gratuiti da Saluzzo.

Info: www.spaventapassericastellar.it



Ad Alba ultimo fine settimana per Vinum: sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle 10.30 alle 20, in città si potranno degustare più di settecento etichette raccolte da tutto il Piemonte, in cinque zone del centro città. Il giro di assaggi può iniziare dal palazzo Mostre e congressi che ospita anche la mostra foto fotografica sui paesaggi vitivinicoli Unesco. Di fronte, a piazza Bubbio si possono degustare i bianchi e ci sono i primi banchi dello Street food ëd Langa. Piazza Rossetti ospita i vini della Docg Roero e il Vermouth piemontese. Qui i borghi Santa Barbara, Santa Rosalia e del Fumo proporranno i loro piatti. Il cortile della Maddalena darà spazio ad altri produttori. L’Onaf e i formaggi arricchiranno le tante proposte culinarie. Sabato e domenica Vinum in cantina propone due visite guidate alle aziende di Langa e Roero che propongono i viticoltori nei panni di ciceroni e allineano i cuochi stellati per l’aperitivo conclusivo. In occasione della manifestazione si possono visitare mostre, sono in programma eventi culturali e visite guidate ai luoghi artistici della città.

Info e programma completo: www.vinumalba.com



Al Castello reale di Govone si festeggia il mese di maggio con “Regalmente Rosa”, storica manifestazione che propone ogni anno la riscoperta del fascino dei giardini storici e delle reali villeggiature, connotate dalla fioritura delle rose antiche, care a Re Carlo Felice.

Il castello e la Chiesa dello Spirito Santo saranno aperti alle visite ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18. Nel maniero, sino al prossimo 15 maggio, sarà operativa la mostra fotografica di Carlo Avataneo. Per la rassegna “Govone Smart Music”, appuntamento domenica 8 maggio con il Trio Quodlibet con Vittorio Sebeglia al violino, Virginia Luca alla viola e Fabio Fausone al violoncello. Il concerto si svolgerà nel Salone delle Feste del Castello Reale di Govone a partire dalle 17.30, ingresso libero e su prenotazione.

Info: www.castellorealedigovone.it



Appuntamento con le "Passeggiate Gourmet", domenica 8 maggio con l’escursione “Roddi e la sua Langa”, un percorso ad anello con partenza e arrivo dal castello Roddi. Una passeggiata tra i bellissimi vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, per poi arrivare a Verduno e godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Al termine del suggestivo percorso esclusiva degustazione al castello con “panino gourmet” e vini delle Langhe. Ritrovo ore 9.30. Costo: 30 euro a persona comprensivo di: accompagnamento da parte di Guida specializzata, zainetto griffato, panino gourmet e degustazione vini. Info: https://creatoridieccellenza.it



Domenica 8 maggio a Cherasco c’è il secondo mercato dell'antiquariato, appuntamento con le centinaia di bancarelle dislocate lungo le vie a croce del centro storico, tra le antiche mura di palazzi storici e giardini fioriti, che propongono oggetti di ogni genere, tutti rigorosamente provenienti dal passato. Sulle bancarelle si troverà di tutto, dai mobili alle suppellettili, dai libri e stampe agli strumenti da lavoro, agli abiti e accessori vintage, ai dischi, alle ceramiche e vetri e tanto altro ancora. Per tutta la giornata si respirerà atmosfera d'antan. Il centro sarà chiuso al traffico dalle 7 alle 18. La domenica da trascorrere a Cherasco può essere anche occasione per fare una passeggiata lungo i viali napoleonici e bastioni da cui si gode il panorama sulla Langa. Si potranno inoltre visitare tre mostre ad ingresso gratuito. Da vedere il Museo della Magia. Sempre nella giornata di domenica si potrà aderire alle visite guidate gratuite nella sinagoga di via Marconi. Info: www.comune.cherasco.cn.it



Domenica 8 maggio a Mango torna il “Mercatino alla corte del castello”. A partire dalle 10 in piazza XX Settembre aprirà il mercatino di oggettistica, antiquariato e artigianato. Presso il Salone Don Bosco si apriranno invece le porte della mostra fotografia “Posti della Malora” a cura del Gruppo Fotografico Albese. Sarà poi possibile la visita alla “Pinacoteca delle Langhe”.

È prevista anche la visita guidata al Percorso Fenogliano nelle vie del paese, recentemente presentato. Alle 15 sulla piazza si organizzano Letture per i bambini a cura del Circolo Laav di Mango, e poi la nota Gnomovia in compagnia dell’associazione Manganum. Per tutta la giornata sarà attivo un punto di ristoro e saranno proposte degustazioni di vini con le cantine del paese.



Questo fine settimana torna a Torre Mondovì la Festa di San Gottardo. Domenica 8 maggio la Pro Loco offrirà un aperitivo in località San Gottardo, prima della Santa Messa presso il Santuario. Dopo la celebrazione si terrà la benedizione di auto, moto, mezzi agricoli e piccoli animali. Quindi, tutti a tavola per il pranzo del Santo Patrono. Al pomeriggio, dalle 14.30, “Piccoli cavalieri, tutti in sella”, ci sarà la possibilità di cavalcare i pony del Ranch Alpi del Mare. Alle 16, in piazza Mellino, si esibirà la Banda musicale di Mondovì, con la voce di Alessia Astesiana. Per tutto il giorno sarà aperto il luna park con le giostre, come pure lunedì. Lunedì mattina prevista la tradizionale fiera con i prodotti tipici locali e i piccoli animali, oltre al pranzo in fiera.

Info: www.facebook.com/ProlocoTorreMondovi



A Roccaforte Mondovì è in programma nel fine settimana un’antica sagra di paese per celebrare San Pio. Questo fine settimana ritorna la fiera agricola con tante iniziative per tutti a partire dai bambini: si inizia il sabato pomeriggio con il laboratorio “NaturArte”a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Di sera, nel tendone di piazza Ana, cena con le proposte dello street food e musica e balli country col Dj Ricky e Dancer for Fun. Nella stessa piazza volo vincolato gratuito in notturna in mongolfiera per “toccare il cielo con un dito”: prenotazione obbligatoria. Domenica ci sarà il mercatino di prodotti agricoli, artigianali ed enogastronomici. Sono previste esibizioni, attività ludiche, sportive e terapeutiche tutte dedicate al cavallo oltre che stand espositivi. Ci saranno gite in carrozza, pony games, l’emozione del “battesimo della sella” e show equestre sia al mattino che al pomeriggio. In calendario il pranzo di San Pio nel tendone di piazza Ana con lo street food e visite guidate alla Pieve di San Maurizio. Lunedì 9 maggio ultimo giorno di fiera: al mattino il mercatino di San Pio, il pranzo tipico presso i ristoranti locali a base di trippe e, a partire dalle 14.30, giochi e merenda per i bambini al Garden Sport.

Info: www.comune.roccafortemondovi.cn.it



A Chiusa Pesio domenica 8 maggio l’associazione Amici Sant’Anna organizza la passeggiata enogastronomica “Due pass mangiand”, un percorso di degustazione paesaggistica ed enogastronomica attorno alla splendida collina di Mombrisone. Il ritrovo e previsto presso la sede del Parco, le partenze dei vari gruppi saranno scaglionate dalle ore 9. Previste una prima tappa per la colazione, una seconda con l’aperitivo in Pian Camp, una terza con la polenta au Maru, poi il formaggio in Mombrisun e il dolce e caffè all’arrivo. Il prezzo e di 15 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino a 6 anni. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.cuneoalps.it/last-minute-de/due-pass-mangiand-a-santanna-chiusa-di-pesio



A Demonte è in programma la diciassettesima edizione Primadòc, manifestazione, tradizionale e ormai storico incontro di suonatori, cantori, ballerini, liutai e appassionati di cultura musicale occitana. Primadòc prevede momenti di studio, di ascolto, di condivisione, di gastronomia e soprattutto di festa, il tutto sotto l'egida degli antichi suoni delle nostre valli e dell'area transalpina. Si ritroveranno nelle strade e nei locali del paese ghironde, cornamuse, flauti, violini, fisarmoniche e tanti altri strumenti. Sono previsti seminari, concerti, balli e animazioni di strada, oltre ad appuntamenti conviviali e all'imperdibile esposizione di liuteria e artigianato. Sabato 7 maggio alle 17.00 è in calendario lo stage di danza con Daniela Mandrile, alle 19 apericena in musica e alle 21 si ballerà con Bistrò Dalfin. Domenica 8 maggio ci sarà la mostra di Liuteria, alle 10.30 la messa in piazza, alle 11.30 l’aperitivo in musica, alle 12.30 il pranzo occitano e alle 14.30 musica nel paese. Info: www.facebook.com/Primadoc



A Cuneo fino a domenica 8 maggio in piazza Costituzione si tiene “Cuneo international street food”, con stand e food truck italiani ed internazionali che propongono prodotti e cibi di eccellenza. Si potranno gustare birre artigianali di microbirrifici d'Italia e dal mondo e dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale. Appuntamento sabato e domenica dalle 12 in poi.



Sabato 7 maggio Emmaus Cuneo organizzerà una vendita straordinaria e devolverà l’intero incasso dei propri mercatini solidali di Boves, Cuneo e Mondovì Breo al sostegno, attraverso propri canali e altre realtà che lavorano sul campo, ad iniziative di solidarietà verso i civili vittime di ogni guerra, persone e gruppi che si oppongono alla guerra nei paesi in conflitto e ad altre iniziative concrete di pace. Info: www.emmauscuneo.it



Il Comitato Parco fluviale di Fossano organizza per domenica 8 maggio una passeggiata naturalistica sulle rive dello Stura, nella zona di San Sebastiano di Fossano, con visita all’area palustre in località Cascina Suffragio. Qui, accompagnati da esperti del Cai, della Lipu e di Cuneobirding, potranno essere osservate alcune delle oltre 170 specie di uccelli. Appuntamento alle 8,30 dall’acquedotto di Sant’Albano Stura dove i volontari del Comitato daranno indicazioni per il parcheggio. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/parcofluvialefossano



A Saluzzo sabato 7 maggio torna la “eVISO GO”, la passeggiata golosa adatta a tutti: famiglie con bambini, giovani, persone che hanno voglia di percorrere una bella passeggiata tra tesori artistici di Saluzzo. La partenza è fissata tra le 14 e le 16 presso il Quartiere ex caserma Musso: i partecipanti saranno divisi in gruppi, precedentemente comunicati, con partenza a orari prestabiliti. Il percorso sarà di circa 2,5 km, con una decina di tappe che permetteranno di camminare in tutta tranquillità per raggiungere la parte alta della città, tra sorprese, intrattenimento e degustazioni. La durata totale è di circa due ore per ciascun gruppo, guidato da uno speciale cicerone. Sul percorso si troveranno punti di degustazione offerti da produttori locali e in collaborazione con i ristoratori del centro storico.

Info: https://visitsaluzzo.it/eventi/eviso-go-2022



Domenica 8 maggio a Centallo torna la festa patronale dedicata a Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori: dalle 9 alle 18, sotto i portici di via Roma, in piazza Michelini e nel braccio di strada che le collega ci sarà una fiera dell’hobbistica, con diversi tipi di bancarelle dedicate al mondo dell’artigianato. Nel pomeriggio è in programma un doppio appuntamento con le animazioni per bambini: dalle 15 alle 16.30 in via Roma ci sarà un’esibizione dell’Accademia del divertimento; poi, la festa si trasferirà nell’arena Perucchetti adiacente alla biblioteca, dove andrà in scena un’esibizione artistica di danza e tessuti aerei con l’associazione “Il Gecko” di Tarantasca.

Info: www.facebook.com/Centallo-Viva



A Sant’Anna di Valdieri appuntamento, sabato 7 e domenica 8 maggio, con “Art Anna”. Nel pomeriggio di sabato, dalle 16 alle 20, è prevista musica dance con dj “Piolo” nell’isola pedonale per le vie del centro storico e con tavoli e panche per “piatti in borgata”. Domenica 8 maggio, dalle 9 alle 18, ci sarà il mercatino e l’esposizione di prodotti creativi e artigianali con laboratori per adulti e bambini. Per tutta la giornata sarà possibile scoprire i segreti delle erbe di montagna, della loro lavorazione e miscelazione e della trasformazione di erbe aromatiche e officinali anche con il laboratorio “Crea la tua tisana”. In caso di brutto tempo gli eventi si svolgeranno al coperto.

Info: www.facebook.com/SantAnnaDiValdieri



- Musica e spettacoli

Sabato 7 maggio alle 21 appuntamento a Dronero con la comicità e la magia di Massimo Contati con il giovane e promettente illusionista Ale Bellotto. Direttamente da "Italia's got talent", "Zelig", "Tu Si Que Vales" e molte altre trasmissioni televisive, salirà sul palco dell’Iris di Dronero il re dei cialtroni, il mago che cura il magone con “Ti racconto una magia”, spettacolo di pura adrenalina comica in cui battute, magie, gag, improvvisazioni e tante, tante risate terranno attaccati alla poltrona grandi e piccini. Lo spettacolo si svolgerà presso il teatro Iris. Ingresso unico 10 euro, prenotazione consigliata. Info: www.blinkcircolomagico.it



Torna la musica nella chiesa dei Battuti Bianchi. Sabato 7 maggio, alle 21, l’ensemble “Gli invaghiti” sarà a Cavallermaggiore per proporre lo Stabat Mater, con musiche di G.B. Pergolesi e J.S. Bach. Il gruppo vocale e strumentale è formato dai soprani Tea Irene Galli e Karin Selva, dai contralti Roberta Garelli e Hyun Jung Oh dai violinisti Aki Takahashi e Debora Travaini, dalla violoncellista Giulia Gillio Gianetta, da Massimo Lombardi alla tiorba, da Carmelo Luca Sambataro al clavicembalo. Direttore Luigi Pagliarini, per la direzione artistica di Fabio Funari. Ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Info: www.facebook.com/groups/gliinvaghiti.associazioneculturale



La rassegna dialettale “Piemontese e del territorio” organizzata dalla Compagnia di Teatro Piemontese “El fornel” di Racconigi prosegue anche questo fine settimana. Sabato 7 maggio alle 21,15 al Teatro Milanollo di Savigliano con la compagnia presenta la commedia brillante in due atti di Oreste De Santis intitolata “Io, Alfredo e Valentina”. L’ingresso costa 10 euro (8 euro il ridotto). Info: pagina Facebook “El fornel”.



Sempre a Savigliano sabato 7 maggio alle 18,30 nel Salone del “Fergusio” appuntamento con il primo dei tre “Concerti cameristici”, nuova edizione 2022, organizzati in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino e con la Fondazione Delfino di Cuneo. Ad aprire il concerto, che avrà protagonista “Il Violino” nel repertorio per violino e pianoforte, sarà il duo Letizia Gullino al violino e Luca Guido Troncarelli al pianoforte con la Sonata CFF 123 di C. Franck, seguìto dal duo Gioele Pierro al violino e Ylenia D’Introno al pianoforte interprete della Sonatina D. 384 di F. Schubert e infine il duo Rossella Tucci al violino e Gianmarco Moneti al pianoforte che chiuderà la serata con la Sonata op. 13 di G. Fauré. Ingresso gratuito. Info: www.fergusio.it



A Cuneo sabato 7 maggio è in programma un concerto-aperitivo dedicato al violino con la rassegna “Musica in Casa Delfino”. A partire dalle 11 in Casa Delfino (corso Nizza 2) si esibiranno sei giovani musicisti del Conservatorio di Torino. Letizia Gullino al violino e Luca Guido Troncarelli al pianoforte suoneranno la Sonata CFF 123 di Cesar Franck; Gioele Pierro al violino e Ylenia D’Introno al pianoforte proporranno la Sonatina D. 384 di Franz Schubert; Rossella Tucci al violino e Gianmarco Moneti al pianoforte presenteranno la Sonata op. 13 di Gabriel Fauré. Ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid. Info: www.fondazionedelfino.it



Sabato 7 maggio alle 21.00 al Teatro Civico di Busca debutterà lo spettacolo “Campo minato di sogni recisi: storie di ordinaria violenza”. In un’ambientazione scarna, essenziale, che evoca distruzione, sette giovani attori di Busca e Caraglio, che daranno vita ad altrettante storie il cui tratto comune è la violenza. Il pubblico verrà accompagnato dai protagonisti di queste e altre storie in un viaggio attraverso i grandi conflitti che hanno segnato e segnano la storia dell’uomo. Prenotazione consigliata. Info: www.santibriganti.it



“L’ultima vittima”, nuovo spettacolo della stagione del Teatro del Marchesato di Saluzzo, andrà in scena sabato 7 e domenica 8 maggio alle 21. Oltre a Maurizio Ballatore e Isabella Signorile, in scena ci saranno Lionello Nardo, Gabriella Pereyra, Guido Rosa ed Elena Rosso.

Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it



A Saluzzo il giovane pianista Umberto Ruboni si esibirà domenica 8 maggio, alle 17,30, al Monastero della Stella. Il concerto fa parte della rassegna “I salotti musicali”. Il programma del concerto prevede musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, di Rossini e di Maurice Ravel. Ingresso libero. Prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it/prenotazioni



È in programma fino all’8 maggio lo spettacolo del “Circo Peppino Medini” a Mondovì in piazza della Repubblica. Uno spettacolo tutto fatto di acrobati, giocolieri, equilibristi e mangiafuoco, assolutamente senza animali. Lo spettacolo dura circa un’ora, diviso in due atti, ed è adatto a bimbi anche piccoli: dai numeri di giocoleria più tradizionali allo spettacolare verticalista, e poi ancora numeri al cerchio, ai tessuti aerei, un lanciatore di asce e coltelli e per finire alcuni artisti che si esibiscono coi costumi dei supereroi per la gioia dei più piccoli. Sabato alle 16.30 e alle 21, domenica unico spettacolo alle 16.00. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini



A Bagnolo Piemonte inizia la rassegna musicale Trames, che attraverso l’accostamento dei differenti linguaggi musicali, farà avvicinare il pubblico ai classici della musica. Il primo appuntamento si terrà l’8 maggio alle 17 presso il Teatro Silvio Pellico con il Trio d’Archi David. Saranno protagonisti della scena Gloria Santarelli violino, Maria Taglioni viola, Tommaso Castellano violoncello, in un repertorio di musiche di L. Boccherini, F. Schubert e L. van Beethoven. I biglietti dello spettacolo (posto unico 5 euro) sono acquistabili un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni, prenotazioni e prevendita scrivere a prenotazioni@polimnia.it.



Nuovo appuntamento con la musica classica nella splendida cornice barocca della chiesa di Santa Chiara a Bra. Domenica 8 maggio, alle 17, il maestro Alessandro Varlotta si esibirà in un concerto per pianoforte eseguendo brani di Beethoven, Chopin e Liszt. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info: www.turismoinbra.it



Domenica 8 maggio a Cuneo, in sala San Giovanni, per la rassegna “Incontri d’Autore Stagione Artistica 2022” appuntamento alle 16 con il Trio Pierre Louys: Igor Riva al violino, Andrea Cavuoto al violoncello e Lorena Portalupi al pianoforte. Musiche di Shostakovich, Beethoven, Rachmaninoff. Info e prenotazione biglietti: https://promocuneo.it/2022/incontri-dautore-2022



- Arte, cultura e castelli aperti

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Queste le strutture visitabili in questo fine settimana nella Granda: saranno aperti ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa il Museo del Giocattolo.

Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio per Ego Bianchi in mostra, a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé, a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Monteu Roero, Magliano Alfieri, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto. A Saluzzo saranno aperti Casa Pellico, Villa Belvedere, Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra. Info: www.castelliaperti.it



Azalee e rododendri fioriscono in questo periodo nel Parco del Palazzo Malingri di Bagnolo Piemonte che, per l’occasione, aprirà alle visite al pubblico. Tre sono le date fissate, nelle tre domeniche centrali del mese di maggio. Domenica 8 maggio sarà dedicata alla fioritura di azalee e rododendri, con apertura del Parco dalle ore 10 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 15 maggio in occasione della giornata internazionale della famiglia, con apertura del parco e merenda in castello. Domenica 22 maggio sarà dedicata sempre alla fioritura di azalee e rododendri, con apertura del Parco dalle ore 10 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.castellodibagnolo.it e www.facebook.com/castellodibagnolo



L’Associazione culturale e turistica “Bel Monteu” ha in programma la manifestazione “Roero & Mistero, avventure la Castello dei Roero”. Nell’intera giornata di domenica 8 maggio i visitatori potranno accedere al Castello e negli oscuri meandri sotterranei dei crotin di Monteu Roero. Da non perdere l’esposizione “Monteu Roero -Rocciamelone. Sulle tracce del trittico di Bonifacio Roero”, allestita nel castello di Monteu Roero con la copia ottocentesca del cosiddetto “Trittico del Rocciamelone”.

Info: www.facebook.com/Bel-Monteu



Il castello di Casotto sarà aperto fino a ottobre tutti i week end. L’accesso è consentito solo con visita guidata. La prenotazione, obbligatoria, va effettuata dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 17. Turni di visita: 10 - 11.30 - 14 - 15.30 - 17.

Info: www.facebook.com/comunedigaressio



Nel mese di maggio il Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con Anpi-sezione di Alba, porterà ad Alba Ën-Pì (Uno in più), un festival di musica, storia, cultura e letteratura ideato da Barbara Borra per il centenario della nascita di Beppe Fenoglio, scrittore-partigiano.

Nel corso del festival, che si terrà ad Alba il 7 e 8 maggio, musicisti, storici, letterati, registi, studenti e persone comuni avranno la possibilità di approfondire la storia della Resistenza di Alba e del partigiano Beppe Fenoglio attraverso la musica e i canti partigiani “letti” nei suoi libri e nelle sue parole e le canzoni scritte, cantate, urlate e “dette” degli antichi e dei nuovi partigiani. Il programma completo è disponibile su: www.beppefenoglio22.it



Al Forte di Vinadio è in programma il primo appuntamento +FORTE KIDS, il calendario di laboratori ludico-didattici alla scoperta della sommità del fortino, con narrazioni e interventi musicali nella polveriera e nella misteriosa “Caverna Comando”. È un’attività per famiglie con bambini 6-10 anni in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni.

Domenica 8 maggio, dalle 15.00 alle 17.00 è in calendario “A.A.A. cercasi cavalier postino!”

Info: www.fortedivinadio.com/evento/forte-kids-a-a-a-cercasi-cavalier-postino/