A Sommariva Bosco Marco Pedussia e Antonella D'Alesio sono i primi due candidati a sindaco

Manca poco più di un mese alle elezioni per il nuovo sindaco a Sommariva Bosco, “election day” in programma il 12 giugno, ed il mistero del numero dei candidati si infittisce.

Dalle presunte tre, ora si passerebbe a quattro. Infatti una quarta lista sembra che si stia formando in extremis, a pochi giorni dalla presentazione in Comune dei nomi che compongono le varie fazioni.

Due nomi sono sicuri: Marco Pedussia e Antonella D’Alesio, mentre per le altre due presunte liste, di cui una molto ufficiosa che dovrebbe portare il nome di un personaggio con esperienza nelle amministrazioni comunali, la casella del candidato a primo cittadino fa ancora registrare una misteriosa “x”.



Abbiamo intervistato i primi candidati che sono usciti allo scoperto e che si presentano ai nastri di partenza con due approcchi diversi: nel segno della continuità per Marco Pedussia, e nella valorizzazione delle donne per Antonella D’Alesio.



«Il nostro gruppo “Sommariva del Bosco: diamo voce ai cittadini” - afferma il vice sindaco Marco Pedussia – ha individuato nella mia figura il candidato a Sindaco. Una scelta nel segno della continuità, per portare avanti un lavoro che, come sappiamo, è stato svolto in un periodo difficile, prima per i problemi di salute del sindaco, poi per il covid19 e per il commissariamento del nostro Comune. Abbiamo continuato a lavorare, e ora siamo sereni e convinti di poter continuare a farlo, basandoci sui nostri tre principi: razionalità, equilibrio e determinazione, aspetti dimostrati in maniera ancora più marcata durante il periodo della pandemia. Abbiamo un programma che pensiamo sia concreto, senza promesse vane, ma con una percentuale di fattibilità molto alta.



Siamo sempre stati attenti alle casse del Comune, infatti c’è un buon avanzo di amministrazione da poter utlizzare nel 2023, per poter finanziare opere pubblico per lo sviluppo del paese.

Teniamo molto al lato sanitario per creare una cittadella della salute nella zona della casa di riposo con medici professionisti a servizio dei cittadini, e vogliamo attivare un servizio navetta da Sommariva Bosco a Verduno per visite ed esame.



La collaborazione con gli altri Comuni del Roero in chiave turistica, culturale e sportiva è un altro importante aspetto: Sommariva Bosco ha eccellenze in vari settori che devono essere comunicate in modo migliore. Mi vengono in mente il “distretto del cibo”, tutta la sentieristica… E non dimentichiamo la scuola e l’arredo urbano, aspetto sul quale abbiamo già messo mano. Non siamo del “superman”, ma persone che vogliono bene al proprio paese, e che rispettano le norme di Legge per la realizzazione delle varie opere».

Antonella D’Alesio è la candidata della lista “Salviamo Sommariva”. Una squadra composta per il 75% da donne, un chiaro segnale di cambiamento, come conferma la capolista: «Il comitato, che porta lo stesso nome della lista, mi ha scelta durante le nostre primarie interne, ed io ho accettato, convinta che il nostro paese abbia bisogno di un cambiamento “in rosa”. La nostra non è una battaglia ma un voler valorizzare il lavoro delle tante donne che fanno grande questo paese, dove non c’è mai stata una donna a ricoprire la carica di sindaco.



Vogliamo porre le basi per un cambio di mentalità, per far vedere che i soliti volti conosciuti possono convivere con nuove persone. La lista ricopre tutte le fasce di età, ed il nostro pensiero è quello di amministrare il Comune con buon senso, soprattutto nel bilanciare bene le entrate e le uscite economiche, un aspetto che ha portato dissenso tra maggioranza e opposizione in più occasioni nell’ultima amministrazione. Secondo noi, soprattutto in questo complicato periodo storico, bisognerà lavorare uniti.



Oltre a questo saremo attenti all’utilizzo delle energie alternative, settore in cui alcuni componenti della lista lavorano, e daremo spazio alle donne, alle mamme ed alla scuola, senza dimenticare gli altri aspetti del nostro Comune da migliorare».