"Borgo per tutti": ecco la lista del candidato sindaco Pierpaolo Varrone

Otto donne e otto uomini compongono il gruppo di Candidati al Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo per la lista “Borgo per tutti” che sostiene la candidatura a sindaco di Pierpaolo Varrone.

Sono in lista: l'ex assessore Luisa Giorda (pensionata di 66 anni), Lucia Balangero (44 anni, artigiana, gestore di B&B), Giuliano Barale (32 anni, ex portalettere, volontario ANPI e LVIA), Alberto Basso (consulente finanziario di 41 anni), Luca Basteris (docente di 49 anni), Graziella Bedino (direttrice di banca), Francesco Garnero (accompagnatore naturalistico di 24 anni), Noemi Graglia (dipendente Poste Italiane di 61 anni), Cristina Mandrile (infermiera di 51 anni), Mara Olocco (psicologa e psicoterapeuta di 40 anni), Valter Piretro (51 anni, imprenditore e presidente consiglio di istituto Grandis di Borgo), Christian Renaudo (23 anni, dipendente Conad), Luisa Romero (pensionata di 65 anni, ex insegnante) Cristiana Serra (medico di 57 anni), Massimo Verna (manager in pensione di 62 anni), Michele Viano (guida alpina, ingegnere ambientale, 43 anni).

Al centro del programma la valorizzazione dell'ambiente ed il recupero delle aree dismesse della Caserma degli Alpini e dell'Italcementi, il rilancio e la valorizzazione del commercio e del patrimonio immobiliare del Centro storico, investimenti sulle energie rinnovabili.

Il lavoro dell'artigianato e del commercio verrà sostenuto con nuove opere pubbliche in grado di creare nuovi servizi di qualità per i cittadini e proporre una offerta turistica a sostegno delle attività economiche del commercio, della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera.

Pierpaolo Varrone, insegnante di Italiano storia e geografia all'istituto comprensivo Grandis di Borgo, ha 56 anni, è sposato e ha due figli. È già stato sindaco di Borgo San Dalmazzo dal 2002 al 2012.