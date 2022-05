Borgo San Dalmazzo, Paolo Giraudo: “Il mondo del volontariato al centro del nostro programma”

“Il mondo del volontariato deve essere valorizzato. Per questo lo abbiamo messo fra i punti saldi nel nostro programma”. Lo dichiara Paolo Giraudo, candidato sindaco a Borgo San Dalmazzo con la lista “Realizziamo Insieme”.

“Stiamo incontrando tutte le associazioni borgarine – continua il candidato -. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i volontari della Croce Rossa e gli Aib. Siamo rimasti molto colpiti dal lavoro che fanno. Vogliamo far passare il loro impegno e soprattutto aiutarli ad ottenere contributi pubblici facendo leva sulla Regione”.

Ieri, venerdì 6 maggio, il gruppo si è incontrato per un momento conviviale al Bar Audisio in centro paese. Era presente anche Antonello Lacala, coordinatore di Forza Italia per la città di Cuneo, Borgo e Valle Vermenagna: “Sono davvero orgoglioso di Paolo, in poco tempo ha creato un grande spirito di gruppo. Ha grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Da non sottovalutare è il fatto che nessuno di loro vuole fare politica per guadagnare. Sono imprenditori e liberi professionisti che devolveranno parte degli emolumenti alla comunità”.

“Siamo una squadra molto onesta – dicono i componenti del gruppo 'Realizziamo Insieme' – . Una squadra che vuole fare il bene della città. Siamo spontanei e molto liberi”.



I componenti della lista Realizziamo Insieme, che affiancano il candidato Sindaco Paolo Giraudo sono:



Alex Pepino, docente e ricercatore

Luisa Agricola, avvocata

Marco Rivetti, farmacista

Antonella Dutto, consulente fiscale e guida turistica

Massimo Silvestro, commerciale

Xhei Mitiu, impiegata

Paolo Giancarlo Pipitone, economista

Sabina Favalli, commerciante

Dario Giuseppe Basile, ex titolare della pizzeria Due Ponti

Maria Luciana Navarra, casalinga

Erik Ambrosio, titolare Nolopoint

Simona Contarino, barista

Pasquale Pesante, pensionato e nonno vigile volontario

Silvana Agosto, avvocata

Bechir Aousji, commerciante

Manush Shehu, artigiano