Elezioni Savigliano, Zampedri: “Per recuperare attrattività servono scelte coraggiose”

Continua la corsa di Gianluca Zampedri all’election day del 12 giugno. È lui il candidato civico che il centrodestra (Fdi, Lega e Forza Italia con Udc) ha scelto per le elezioni nel comune di Savigliano. Commercialista, 54 anni, padre di due figli, con la sua squadra sta affinando gli ultimi punti per rilanciare Savigliano. Città che, secondo il candidato, ha perso negli ultimi anni appeal.

Perché, a Suo avviso, Savigliano ha perso attrattività?

Mi permetto di dire che la città per cui mi candido a diventare primo cittadino, è statica. Ferma ad un immobilismo ormai trentennale. I fattori sono molti. In primis, mi perdoneranno i non più giovani, c’è sicuramente l’età media. Basti vedere chi oggi si candida. Tra chi corre a diventare il primo cittadino io sono il più giovane. E ho superato i 50 anni e ho i capelli bianchi. Questo la dice lunga. Gli ultimi consigli sono stati composti perlopiù da ultra 60enni. Mentre alle urne saranno chiamati a votare 17mila 200 elettori su circa 21mila abitanti. Vuol dire che la popolazione minorenne, il futuro di questa città, è veramente una minima parte.

Ha parlato di ‘molti fattori’. Ci può elencare qualche causa scatenante della mancanza di giovani a Savigliano?

Io credo che molto dipenda dal costo medio dell’abitazione. La presenza di un ospedale specializzato con il trasferimento di molti professionisti e l’arrivo di alcuni dirigenti (penso ai molti che da Pisa si erano trasferiti qui per conto della Saint Gobain) hanno portato a una rivalutazione del prezzo al metro quadro che però, allo stato attuale, è troppo alto rispetto ai comuni vicini, dove i servizi non sono così diversi. Un giovane che vuole mettere su famiglia sceglie di andare a vivere a Marene o a Cavallermaggiore. Ci perdiamo tutta una fetta di popolazione che potrebbe essere linfa vitale per il rilancio, su tutti i fronti, della città.



Come può intervenire un’amministrazione per abbassare il prezzo medio catastale?



Le forme sono le più svariate, come ad esempio l’incentivazione dell’housing sociale o di formule abitative di questo tipo. Non Atc, ma politiche che consentano a un nuovo ceto medio di affermarsi nel saviglianese. Ne abbiamo davvero bisogno.

E i servizi ritiene che siano pochi?

Sì e sono anche sbilanciati. Le aree periferiche pagano rispetto al centro storico. Su cinque farmacie, quattro sono centrali. Chi abita, per esempio, in zona Vernetta è sfavorito. E questo non lo ritengo giusto. Penso poi alla ferrovia. Abbiamo uno snodo fondamentale per Torino, Savona e Cuneo, ma poi si parla di mettere parcheggi blu dove un pendolare lascia magari per almeno otto ore la macchina posteggiata. Mentre è fondamentale intervenire per creare una passaggio per i disabili alla stazione. Chi amministra, anche se può fare poco, può farsi valere politicamente, battendo i pugni, giorno per giorno, sui tavoli degli enti preposti, fino a quando un enorme problema di questo tipo non abbia una risoluzione. Su questo mi batterò di certo.

Come si recupera attrattività?

Di certo non con un McDonald's. Siamo a 40 km dalle Langhe che sono eccellenza enogastronomica e ci vantiamo di un colosso che con Savigliano ha poco a che fare e che dà lavoro ad appena cinque persone. In un’area, per altro, marginale che quindi non genera indotto sul comune. Eppure siamo stati i primi in provincia a rendere pedonale un’area urbana del centro negli anni ’90, scelta vincente e che tutti i grandi centri hanno poi seguito anni dopo. Ma la nostra forza innovativa si è fermata a quegli anni. Bisogna tornare a fare scelte coraggiose.



Da dove ripartire?

È necessario realizzare una rete virtuosa dove tutte le realtà economiche possano trarre beneficio. È compito di un amministratore favorire l’imprenditorialità sana. Commercio, agricoltura, artigianato, ricettività… Tutto deve viaggiare in un’unica direzione con intento sinergico. Un amministratore pubblico non può intervenire nel privato, ma può cercare bandi, sgravi fiscali per chi opera sul territorio, progettare politiche che guardino a mantenere in loco le eccellenze. Non possiamo permetterci, come siamo stati abituati negli ultimi anni, di perdere ancora realtà che danno lavoro.



Come si incentiva l’economia locale?

Progettando lo sviluppo. Attraverso, ad esempio, un sistema viario solido. L’ospedale unico è una grande occasione e da saviglianese lo vorrei qui. Ma è necessario che sia promosso un servizio di trasporto pubblico adeguato. Non si può non aver un collegamento peculiare con Saluzzo e le sue valli. Inoltre credo moltissimo nel valore delle manifestazioni.

Qualche idea, allora, sul fronte eventi?

Sì, è necessario dare nuovo forza alla Fondazione Ente Manifestazioni. È naufragata l’idea dell’allora presidente Quaglia, ora a capo della Crt, nei primi anni ’80. Quella di costituire l’ente come S.p.a. coinvolgendo i soggetti economici e tutti i comuni limitrofi di Savigliano. Negli anni si è poi depauperata diventando S.r.l. e ora la fondazione ha perso quella coesione territoriale. La mia idea è quella di creare una struttura permanente per la Fiera della Meccanizzazione agricola così come esiste a Rimini. Un’area ad hoc presente tutto l’anno che sia parte integrante della città e non marginale. Bisogna rinforzare la ricettività. Dopo la chiusura della Gran Baita non abbiamo più avuto un grande albergo dove accogliere turisti e visitatori. Solo in questo modo la fiera potrà diventare una propagazione della città per incentivare l’economia tutta e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Con persone che porteranno soldi, ma anche vitalità, a questa città da troppo tempo spenta.