Svelati i nomi dei 57 candidati che sosterranno Gianfranco Saglione alla corsa a sindaco di Savigliano [VIDEO]

“Una città dal cuore antico, che guarda al futuro”. Comincia con una frase tratta dalla campagna elettorale di Sergio Soave la presentazione del programma del candidato a sindaco di Savigliano Gianfranco Saglione avvenuta ieri, venerdì 6 maggio, nella sede circolo Pd di via Macra. Proprio in giunte guidate da Soave tra il 1995 e il 2004, Saglione fu assessore alla Cultura e all’Ambiente. E da questo ‘claim’ si intende ripartire per guardare a un nuovo futuro da progettare.



Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza dell’evento del 23 aprile con i tavoli tematici aperti alla cittadinanza, primo atto amministrativo con spunti arrivati direttamente dalla partecipazione e che sono stati poi integrati nel ricco programma elettorale.



Un programma che, come più volte spiegato, punta molto sul creare un metodo di lavoro, partendo dall’analisi delle potenzialità da sviluppare e dalle criticità da risolvere. Tra gli aspetti sottolineati c’è la volontà di istituire un ufficio progetti formato da personale specializzato per accedere a bandi e quindi a risorse chiave per il rilancio della Città. Evidenziata, poi, tra i molti punti, la necessità di creare un ufficio stampa e comunicazione, di rafforzare il dialogo con le realtà vicine, di concludere con urgenza il percorso definito dalla conferenza Ato per una gestione totalmente pubblica del servizio idrico integrato, di sostenere il settore primario con politiche mirate, di creare un comitato delle frazioni, e, infine, la nuova piscina, uno degli interventi più importanti sul piano degli investimenti.



Durante la conferenza è stata presentata la squadra che sosterrà la corsa di Gianfranco Saglione alle elezioni del 12 giugno.



Quattro liste con 57 candidati presentate dai coordinatori Corrado Bedogni (Impegno Per Savigliano), Simone Mina (Innovazione per Savigliano), Gianpiero Piola (Partito Democratico) e Alberto Garnero (Savigliano Domani).



“Potevamo arrivare a 64 componenti - ha spiegato il candidato Gianfranco Saglione nel corso della presentazione - ma la scelta è stata voluta. Abbiamo individuato persone che riteniamo si rispecchino nel nostro programma e possano costituire un valore aggiunto, non semplici nomi per chiudere le liste.”



Ecco come saranno composte le liste a sostegno del candidato Saglione.



Impegno per Savigliano: Silvana Barbero (pensionata, già responsabile ufficio vendite), Corrado Bedogni (pensionato, medico, già direttore generale Aso Santa Croce e Carle di Cuneo), Rosalba Belmondo (pensionata, già direttrice del museo civico A.Olmo), Vania Antonella Bianco (avvocato liquidatore sinistri), Dario Bonamico (titolare azienda agricola), Ramona Elena Bronzi (oss e volontaria nei settori sport e disabilità), Alberto Calvo (architetto, già allenatore e dirigente sportivo), Ester Colombero (educatrice, capo scout), Giovanni Costadone (pensionato, già custode del cimitero, volontario Avis e Croce Rossa), Fiorenza Cravero (studentessa scienze della comunicazione), Dario Gabutti (titolare azienda di impianti elettrici a Levaldigi), Marco Lijoi (maestro liutaio, astrofilo, animatore parrocchiale e scout), Klodjan Rina (massoterapista e personal trainer), Maria Carmela Scaffidi (pensionata, già dirigente professioni sanitaria AslCn1), Simonetta Vacotto (pensionata, già commerciante), Stefano Villosio (collaboratore azienda agricola di famiglia, studente di medicina veterinaria).



Innovazione per Savigliano: Giorgio Baravalle (project manager culturale), Clara Cassina (Impiegata), Giuseppe Leone (dipendente Alstom, già componente della Consulta Famiglie), Matteo Migliore (Cuoco, docente di cucina a domicilia), Simone Mina (studente universitario di Amministrazione Aziendale, tecnico metalmeccanico), Stefania Nicolino (Impiegata amministrativa, receptionist), Ivan Re (dirigente scolastico), Jennifer Sardi (docente di scuola primaria presso I.C. Santorre di Santarosa), Sandra Somale (Impiegata banca Crs), Corrado Turco (pensionato, già Quadro Fiat, presidente F.C.D. Savi Women), Vincenzo Villois (project manager nel campo dei sistemi informativi aziendali).



Partito Democratico: Elisa Aimo (educatrice, attivista contro violenza e discriminazione di genere), Vilma Bressi (consigliera comunale uscente con delega alle Pari Opportunità e capogruppo Pd), Giacomo (Jack) Calcagno (pensionato, già amministratore comunale), Guido Chiesa (dirigente Enel in pensione, presidente uscente della Consulta Ecologica), Renata Cortassa (insegnate di lettere), Alessandra Frossasco (vice sindaco, assessore uscente alle politiche sociali), Beatrice Fruttero (medico nefrologo in pensione), Maria Teresa Giachino Amistà (dirigente medico AslCn1), Marta Guerra (studentessa), Serena Mariano (avvocato libero professionista, consigliera comunale uscente), Daniele Moiso (responsabile amministrativo e controllo di gestione), Sergio Mondino (impiegato bancario, presidente uscente Consulta della Solidarietà), Davide Sasia (architetto libero professionista), Paolo Tesio (ingegnere, assessore uscente a sport, urbanistica, ecologia e politiche giovanili), Paolo Trucco (architetto e formatore Cnos Fap, presidente uscente della Commissione per il Paesaggio), Antonino Varvarà (medico di famiglia).



Savigliano Domani: Ezio Bainotti (piccolo imprenditore nei servizi di consulenza informatica, presidente A.S.D. SavInVolley), Davide Barberis (direttore artistico festival Cortocircuito, responsabile ufficio acquisti L’Artistica Savigliano), Giacomino Berteina (bancario, rappresentante del comune di Savigliano nel cda dell’Agenform), Guido Fiorito (pensionato, attivo nel volontariato, già comandante della polizia locale - Unione del Fossanese), Flavia Franco (insegnante, formatrice, giornalista e autrice di libri per l’infanzia), Massimo Gonalla (avvocato), Martino Grindatto (presidente associazione Civitas, consigliere Amref Health Italia), Francesco Malaspina (docente universitario di geometria, autore di saggi di divulgazione scientifica, papà di tre bimbe), Alessandra Martorelli (laureata in storia dell’arte, docente di scuola secondaria di secondo grado), Luca Meinardi (analista economico finanziario, già componente della Consulta Ambiente), Alessandra Mina (psicoterapeuta), Rossana Rastelli (pensionata, impegnata nel volontariato sociale, già sourcing manager presso Alstom), Giuseppe Rubatto (laureando in filosofia, impiegato comunale), Giorgia Seliak (avvocata attiva nel diritto del lavoro e mamma).



Il programma completo è possibile consultarlo online al sito: https://saglionesindaco.it/il-nostro-programma/