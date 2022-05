In arrivo il secondo romanzo di Nicola Launaro, medico con la passione per la scrittura

Lui è Nicola Launaro, un medico dell'ospedale di Saluzzo, direttore Rianimazione e ventiloterapia con la passione per la scrittura.

Ed è in procinto di uscire il suo secondo romanzo, dopo quello pubblicato nel 2017.

Purtroppo abbiamo affrontato il COVID dove eravamo in prima linea e quindi non potevo certo dedicarmi a questo mio hobby. Ora ho iniziato a promuovere il mio secondo romanzo che si intitola "Fu il vento di Ottobre" e verrà pubblicato da Bookabooki.

Il libro è un romanzo epistolare. Costituisce un'appendice del primo romanzo (Una storia quasi hippie) riprendendo un evento narrato in questo, ampliandolo. Una ragazza ed il suo ragazzo vengono forzatamente portati in un convento in montagna per disintossicarsi dall'eroina. La ragazza decide di scrivere delle lettere alla sua migliore amica che è rimasta in città. Le lettere non vengono inviate ma costituiscono una sorta di diario che ci narra del suo percorso di maturazione e ci mostra una ragazza fragile e complessa alla ricerca del senso della propria vita. Nel contempo l'amica, senza sapere dell'altra, fa lo stesso narrando, nelle proprie lettere, quanto avviene a lei ed ai ragazzi del gruppo che sono rimasti in città. Interiori le lettere della prima, corali le altre, di fatto entrambe impegnate a definire il senso del loro futuro.