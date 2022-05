TerzoGarage: nella sesta puntata protagonista è la DR3 da Auto Fossano, un suv compatto low cost ma con stile

TerzoGarage è la rubrica dedicata agli appassionati di motori in onda sul nostro quotidiano online ogni sabato alle ore 12.45. In ogni puntata, Alberto Prieri (giornalista, videomaker e creatore dell’omonimo canale su YouTube) illustrerà le caratteristiche di un’auto, andando a scoprire come si comporta su strada e quali siano le sue peculiarità.

Protagonista della sesta puntata della rubrica condotta da Alberto Prieri è la DR3 da Auto Fossano, un suv compatto low cost ma con stile.

Dai primi modelli, la Dr di strada ne ha fatta parecchia e questa Dr3 lo conferma soprattutto nelle linee di carrozzeria, decisamente in sintonia con quanto richiede oggi il mercato. La si può definire un suv compatto, adatto sia per la città sia per spostamenti medio-lunghi. Il motore 1.5 benzina 4 cilindri aspirato non è un fulmine, ma chi acquista quest'auto non lo fa per lo scatto bruciante, quanto piuttosto per risparmiare sia durante l'acquisto (siamo abbondantemente sotto i 20 mila euro), sia durante la gestione, visto che offre l'impianto gpl. Un solo allestimento con tutti gli optional disponibili di serie: ci sono il tettuccio apribile, il cruise control, il tetto a contrasto, la retrocamera di parcheggio, i sedili in ecopelle.

Ogni settimana, TerzoGarage proporrà prove e anteprime di nuovi modelli ogni settimana in collaborazione con le concessionarie auto del territorio. Un modo per scoprire meglio che cosa offre il mercato e capire quale possa essere la vettura adatta alle proprie esigenze.

Le concessionarie ed autosaloni che vogliono aderire al progetto Terzo Garage possono scrivere a media@morenews.it lasciando i recapiti per essere ricontattati.