Bergolo, il Borgo Internazionale al servizio delle politiche giovanili del Piemonte

Bergolo, piccolo Comune della Langa Alta conosciuto come “Paese di Pietra” con i suoi 54 abitanti, in provincia di Cuneo, noto anche per aver dato vita da decenni a politiche rivolte ai giovani, sarà il teatro di un evento unico e speciale sulle politiche giovanili piemontesi, nell'ambito del progetto “You(th) to Change EU” di dialogo strutturato tra giovani e istituzioni, finanziato dal programma Erasmus+.

80 giovani da tutto il Piemonte si ritroveranno dall'8 all'11 maggio per concludere un percorso durato oltre un anno e mezzo, con l'obiettivo di discutere della Legge Regionale sulle Politiche Giovanili e degli obiettivi Europei per i giovani, nell'anno Europeo dedicato a loro.

Momento fulcro dell’evento sarà la giornata del 9 Maggio, festa dell’Europa, con la partecipazione della Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone e di Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, ente finanziatore del progetto.

Associazione Eufemia, da Torino, attiva nel settore dal 2010, ha coordinato le azioni del progetto insieme ad altre 11 realtà, tra Associazioni e Comuni coinvolte nel settore delle politiche giovanili. Tra queste Vagamondo e Comune di Bra dalla provincia di Cuneo, Diaconia Valdese, Centro Studi Sereno Regis, Comune di Collegno, Coop. Madiba e Associazione 3.0 dalla provincia di Torino, I-Dare Italy e il Vergante dalle province del VCO e Biellese.

Tra gli obiettivi di progetto c'è la volontà di coinvolgere i decisori politici a diverso livello (locale, provinciale, regionale) rispetto ai nuovi bisogni dei giovani e quello di creare uno spazio di confronto sugli strumenti di partecipazione alla vita della comunità in cui i giovani sono inseriti e sulle opportunità di supporto e finanziamento alle loro idee ed iniziative.

Le serate verranno animate da momenti musicali supportati con il contributo della Fondazione Matrice: La sera dell'8 Maggio presso il Teatro della Pietra ci saranno Francesco Mancarella al pianoforte e Carlo Amleto alla voce, mentre la sera del 9 Maggio avremo ospite Francesco Taskayali.

Il pianoforte di Francesco Taskayali, musicista italo-turco di 29 anni, arriva nei luoghi più dolorosi e complicati dell’anima.

"La musica per me è sempre legata all’essere umano e ispirata alle storie delle persone — racconta — e se posso portare un’ora di evasione a chi è in difficoltà, è una grande vittoria".

Oggi i giovani hanno bisogno di fiducia per l’avvenire. Taskayali è uno dei 20 artisti più conosciuti in tutto il mondo, giovani e giovanissimi, inseriti nella compilation «The Shape of Piano to Come» dell’etichetta Inri Classic, dedicata alle nuove leve del pianoforte contemporaneo.