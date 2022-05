Charter del Lions Club Mondovì Monregalese: da 52 anni a servizio della comunità

Una serata particolarmente sentita dai Lions, la Charter, il compleanno, dalla fondazione del Club.

Quest'anno per il Lions Club Mondovì Monregalese sono 52 anni dalla data di nascita e per l'occasione era presente il Governatore Pier Franco Marrandino, il coordinatore distrettuale Global Leadership Team Valerio Ariaudo, che ha aperto un dialogo sui princici del lionismo, e per i giovani Leo la presidente Distrettuale Beatrice Usseglio e quella del Club Maddalena Fia.

Come ha illustrato il presidente Sergio Zavattero: "Era il 4 febbraio 1970 quando con le loro firme il segretario e il presidente del Lions International hanno ufficializzato la nascita del Club che allora era costituito da 21 soci fondatori. E' grazie a loro se in questi 52 anni il territorio della città di Mondovì e in generale il Monregalese, hanno potuto usufruire dei service fatti dal club. Per citare alcuni degli importanti interventi: a supporto dei giovani mediante l'erogazione delle borse di studio, a sostegno della sanità pubblica con donazioni di apparecchiature, in aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali e purtroppo dalla guerra, a chi vive in condizioni disagiate. Inoltre a supporto della Fondazione Lions Club International e a sostegno dei giovani Leo. Oggi dobbiamo guardare a cosa possiamo ancora fare per il territorio."